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Благодаря этому фильму в Беларуси спасено несколько жизней! Борис Корчевников о премьере картины «Мамино письмо»

03 марта 2025 13:51
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Кино, которое спасает жизни! Именно такую, без преувеличения, картину привез в Минск гость программы «Прикосновение к свету» на СТВ. Широкому зрителю он известен как телеведущий, актер и генеральный директор первого православного телеканала «СПАС». В студии – Борис Корчевников.

Олег Лепешенков, СТВ:
Вы привезли в Минск художественно-документальный фильм «Мамино письмо». О чем он?

Благодаря этому фильму в Беларуси спасено несколько жизней! Борис Корчевников о премьере картины «Мамино письмо»-2

Борис Корчевников, телеведущий, генеральный директор телеканала «СПАС»:
Мы затевали сделать документальный фильм. В нашей программе «Прямая линия жизни» за эти годы услышали сотни поразительных историй. Это регулярная программа об абортах, которая помогает спасать жизни, помогает мамам, оказавшимся в кризисной ситуации. Истории сохранения детей или истории грустного опыта, когда люди совершили аборт, потом они в этом раскаиваются, пожалели, увидели, как аборт повлиял на всю их последующую жизнь. Захотелось собрать самые яркие истории и сложить их в цельное высказывание.

В процессе работы, когда эти истории собирались, мне вдруг показалось, что художественный фильм будет сильнее, потому что язык искусства минует голову и сразу заходит в сердце. В результате сценарий «сшился» таким образом, что у нас есть художественная история. Две женщины, мама и дочка, обе оказываются перед этим страшным выбором: делать аборт или сохранить ребенка. Мы показываем на примере той и другой все, через что сегодня проходят женщина и мужчина, оказавшиеся в такой ситуации. Уговоры врачей, подталкивание подруг, давление сообщества, мысли о карьере, о будущем. В результате одна из них аборт совершает, а другая решает сохранить.

Благодаря этому фильму в Беларуси спасено несколько жизней! Борис Корчевников о премьере картины «Мамино письмо»-4

Борис Корчевников:
Даже в этом случае выход есть, и огромное количество людей, миллионы женщин его ищут. Мы показываем как. Для этого сценаристам нужно было, чтобы одна и героинь совершила этот шаг, чтобы показать страшные последствия и выход из них.

Каждую из этих ситуаций «запечатывают» – выходят наши реальные герои, которые говорят: то, что вы сейчас увидели, – это правда, это то, что было в моей собственной жизни. Одной из наших героинь врачи ставят диагноз, обследуя ребенка по УЗИ: «У вашего ребенка может быть синдром Дауна, давайте сделаем чистку, вы молодая, еще сумеете родить». Ее изначально начинают толкать к этому врачи. И тут же мы показываем певицу Светлану Феодулову, которая рассказывает свою историю, как она родила ребенка с синдромом Дауна и счастлива, что это ангел в ее семье.

Благодаря этому фильму в Беларуси спасено несколько жизней! Борис Корчевников о премьере картины «Мамино письмо»-6

Олег Лепешенков:
Как зрители в Минске приняли этот фильм?

Борис Корчевников:
Я видел – как нигде люди отозвались на эту картину, почувствовали ее. И посочувствовали.

Олег Лепешенков:
Одна из актрис, которая снималась в фильме, – из Беларуси.

Благодаря этому фильму в Беларуси спасено несколько жизней! Борис Корчевников о премьере картины «Мамино письмо»-8

Борис Корчевников:
Кристина Новикова, исполнительница главной роли. Она очень ждала, когда мы приедем сюда, чтобы этот фильм здесь показать.

Олег Лепешенков:
Каким вы видите его дальнейшую прокатную судьбу? Может быть, нужно, чтобы он был показан в школах, студенческих аудиториях?

Борис Корчевников:
Фильм продолжает жить своей огромной жизнью. Его показывают в России в студенческих, школьных, медицинских сообществах. Но все это делают просто неравнодушные люди – батюшки, учителя, врачи. Те, кто увидел фильм и хотят показать, обсудить. Для этого нужно просто дать этот импульс. Но эти люди сегодня есть по всей стране.

Благодаря этому фильму в Беларуси спасено несколько жизней! Борис Корчевников о премьере картины «Мамино письмо»-10

Борис Корчевников:
На показе в Минске к моей коллеге подошел человек и говорит: я ваш фильм уже восьмой раз буду смотреть. Я работаю психологом в женской консультации. В Беларуси благодаря фильму «Мамино письмо» уже есть сохраненные жизни. В Рождество этот фильм показали на «СПАС» и уже выложили в открытый доступ. Он говорит: я отправлял нескольким своим клиенткам этот фильм, и они сохранили ребенка. Большей радости, чем такое услышать, сложно себе представить.

Подробности смотрите в видео.

# Религия # Кино # Дети и родители # Борис Корчевников # Олег Лепешенков

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