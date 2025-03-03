Благодаря этому фильму в Беларуси спасено несколько жизней! Борис Корчевников о премьере картины «Мамино письмо»

Кино, которое спасает жизни! Именно такую, без преувеличения, картину привез в Минск гость программы «Прикосновение к свету» на СТВ. Широкому зрителю он известен как телеведущий, актер и генеральный директор первого православного телеканала «СПАС». В студии – Борис Корчевников. Олег Лепешенков, СТВ:

Вы привезли в Минск художественно-документальный фильм «Мамино письмо». О чем он?

Борис Корчевников, телеведущий, генеральный директор телеканала «СПАС»:

Мы затевали сделать документальный фильм. В нашей программе «Прямая линия жизни» за эти годы услышали сотни поразительных историй. Это регулярная программа об абортах, которая помогает спасать жизни, помогает мамам, оказавшимся в кризисной ситуации. Истории сохранения детей или истории грустного опыта, когда люди совершили аборт, потом они в этом раскаиваются, пожалели, увидели, как аборт повлиял на всю их последующую жизнь. Захотелось собрать самые яркие истории и сложить их в цельное высказывание. В процессе работы, когда эти истории собирались, мне вдруг показалось, что художественный фильм будет сильнее, потому что язык искусства минует голову и сразу заходит в сердце. В результате сценарий «сшился» таким образом, что у нас есть художественная история. Две женщины, мама и дочка, обе оказываются перед этим страшным выбором: делать аборт или сохранить ребенка. Мы показываем на примере той и другой все, через что сегодня проходят женщина и мужчина, оказавшиеся в такой ситуации. Уговоры врачей, подталкивание подруг, давление сообщества, мысли о карьере, о будущем. В результате одна из них аборт совершает, а другая решает сохранить.

Борис Корчевников:

Даже в этом случае выход есть, и огромное количество людей, миллионы женщин его ищут. Мы показываем как. Для этого сценаристам нужно было, чтобы одна и героинь совершила этот шаг, чтобы показать страшные последствия и выход из них. Каждую из этих ситуаций «запечатывают» – выходят наши реальные герои, которые говорят: то, что вы сейчас увидели, – это правда, это то, что было в моей собственной жизни. Одной из наших героинь врачи ставят диагноз, обследуя ребенка по УЗИ: «У вашего ребенка может быть синдром Дауна, давайте сделаем чистку, вы молодая, еще сумеете родить». Ее изначально начинают толкать к этому врачи. И тут же мы показываем певицу Светлану Феодулову, которая рассказывает свою историю, как она родила ребенка с синдромом Дауна и счастлива, что это ангел в ее семье.

Олег Лепешенков:

Как зрители в Минске приняли этот фильм? Борис Корчевников:

Я видел – как нигде люди отозвались на эту картину, почувствовали ее. И посочувствовали. Олег Лепешенков:

Одна из актрис, которая снималась в фильме, – из Беларуси.

Борис Корчевников:

Кристина Новикова, исполнительница главной роли. Она очень ждала, когда мы приедем сюда, чтобы этот фильм здесь показать. Олег Лепешенков:

Каким вы видите его дальнейшую прокатную судьбу? Может быть, нужно, чтобы он был показан в школах, студенческих аудиториях? Борис Корчевников:

Фильм продолжает жить своей огромной жизнью. Его показывают в России в студенческих, школьных, медицинских сообществах. Но все это делают просто неравнодушные люди – батюшки, учителя, врачи. Те, кто увидел фильм и хотят показать, обсудить. Для этого нужно просто дать этот импульс. Но эти люди сегодня есть по всей стране.