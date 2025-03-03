На заседании Совета Палаты представителей обсудили ключевые задачи в работе на ближайшее время

Законопроекты экономического блока следует подготавливать в максимально короткие сроки с широким привлечением заинтересованных, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти документы должны определять понятные и справедливые правила работы для всех участников рынка – подчеркнул спикер парламента Игорь Сергеенко на заседании Совета Палаты представителей. Речь идет о проектах законов об аудиторской и риелторской деятельности, независимой оценке и сертификации квалификаций, а также о налоговом консультировании.

Обсуждение ключевых экономических вопросов запланировано на Всебелорусском народном собрании, которое пройдет уже в апреле. О подготовке к этому важному государственному событию также говорили на заседании. Ключевым событием будет обращение Президента с ежегодным Посланием к парламенту и белорусскому народу. Также правительство предоставит полный отчет о социально-экономическом развитии страны. Сегодня ситуация стабильная и управляемая. Два года подряд экономика демонстрирует рост выше среднемировых значений. Активнее в политическую жизнь страны подключается подрастающее поколение. До конца марта будет сформирован Молодежный совет при Палате представителей. В его состав войдут 110 человек.

Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы сегодня говорим, что этот молодой человек будет выдвигаться из каждого округа депутатского. По большому счету депутат, который работает в этом округе, будет выступать наставником для этого молодого человека. И, конечно же, все, что будет происходить в плане общественно-политической жизни в границах округа депутатского, все, что будет происходить в молодежных коллективах и так далее, все это будет общим делом как депутата, так и молодого человека, который выдвинут будет решением областного исполнительного комитета.