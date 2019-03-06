Благодарностью министра сельского хозяйства и продовольствия награждены сотрудники СТВ

Новости Беларуси. Они первыми выдают вести с полей, переводят уборочную в цифры и знают всё о непростом труде белорусских аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 6 марта в Минске наградили репортеров и журналистов, которые каждый год вносят свой вклад в общий каравай.

Эта встреча в Министерстве сельского хозяйства прошла под знаком особой даты – в 2019 году ведомству исполнилось 100 лет.

Хороший повод, уверены здесь, чтобы поощрить работу тех, кто в горячую пору бок о бок трудится вместе с аграриями. На церемонию пригласили и ветеранов труда: их почетный и преданный труд отметили наградами.

Алексей Камай, второй секретарь ЦК КПБ (1990-1991 гг.):

Сегодня все механизировано на таком уровне и автоматизировано, что позволяет только грамотно управлять. А тогда многие вопросы нужно было решать вручную, начиная от посадки, переработки картофеля и заканчивая всеми вопросами, связанными с животноводством. Поэтому уровень технической оснащенности привел к модернизации всей системы хозяйствования.