Фильмы ужасов: плюсы и минусы ужастиков и в каких случаях стоит обратиться к психологу

Те, кто сетует на засилье кошмаров в телевизоре и считает, что индустрия ужасов захватила нашу цивилизацию в XX веке, сильно ошибается. Пугаться наши предки любили и умели, что называется, со вкусом. Ведь если вчитаться в старинные сказки, истории о путешественниках, тут вам и Баба Яга, сажающая в печь детей, и злобные оборотни, и люди с песьими головами.

Психологи уверяют: все это не спроста. И у самой страшной сказки есть положительный эффект, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Оксана Белан, психотерапевт:

Это правда, что нашу жизнь окружают опасности. Мы об этом постоянно слышим, мы это видим. И, соответственно, у нас может появляться и рождаться страх смерти. А один из, как оказалось, простых способов справиться со своим страхом смерти, это прожить это состояние вместе с, например, героем телефильма. При этом он проходит через все опасности, он с ними справляется. В худших случаях нет. А мы в это время остаемся в полной безопасности. Это, может быть, и является причиной популярности фильмов ужасов.

Многие фильмы, из-за которых наши бабушки визжали от ужаса, сегодня вызывают лишь снисходительную улыбку. Тем не менее именно они породили многих персонажей, образы которых до сих пор эксплуатирует мировая киноиндустрия, сдабривая давно рассказанную историю современнейшими спецэффектами.

И каких бы ужасов ни придумали продюсеры и режиссеры, нам и страшно, и интересно. А чаще всего страшно интересно.

Оксана Белан, психотерапевт:

Одним из приемов работы со страхом в психотерапии является представление еще большего страха. Мы его ищем в жизни других людей либо моделируем. Нет ничего лучше фильма ужасов. Такого страха в жизни не представишь. И, скорее всего, на фоне происходящего на экране ваши житейские проблемы будут выглядеть гораздо легче и проще. И у вас появятся ресурсы для того, чтобы с ними справиться.

Впрочем, утверждать, что от ужастиков одна сплошная польза, никто не взялся бы. У каждой медали, как известно, есть оборотная сторона.

Оксана Белан, психотерапевт:

Страх – это одна из базовых эмоций, которую мы постоянно и очень часто испытываем в жизни. И смотреть фильмы, которые вызывают чувство страха, это, наверное, просто. Этим они тоже могут привлекать. И постоянный уход в фильмы ужасов, уход в эмоцию, которую испытывать легко, – в этом, наверное, есть минус. Таким образом человек уходит из реальности. Он уходит из реальности, потому что не может справиться с теми трудностями, которые присутствуют. Либо тот образ жизни, который он ведет, не доставляет ему достаточного эмоционального удовлетворения.

Знатоки жанра в курсе: герои большинства ужастиков – это подростки или совсем молодые люди. Все потому, что еще в 80-х годах прошлого века было доказано: именно они чаще всего среди других фильмов выбирают те, от которых кровь стынет в жилах.

Оксана Белан, психотерапевт:

В жизни человека эмоции преобладают где-то в 12-13-15 лет. И смотреть фильмы, вызывающие бурю эмоций, с одной стороны хорошо. Мы возвращаемся в тот прекрасный юношеский, подростковый возраст. С другой стороны, если человек стремится к этому все чаще и чаще, возможно, это признак имеющейся у него проблемы, которую стоит поискать со специалистом.