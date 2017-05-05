Прямой эфир

Бизнес в Беларуси – как упростить условия: «Открытый разговор»

05 мая 2017 18:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Первые ласточки новых бизнес-идей. Что мешает белорусским предпринимателям расправить крылья? И кто поможет деловой инициативе взлететь? Тему обсуждали в программе «Открытый разговор» заместитель председателя республиканского совета Белорусского профсоюза работников предпринимательства «Садружнасць» Евгений Клементёнок и сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов.

«Открыть кафешку будет, вообще, легко»

«Заменить саморегулированием, чтобы бизнес сам друг за другом смотрел». Нужны ли госпроверки?

«Туристическую отрасль хотите развивать? Уберите страховки для иностранцев, которые они платят в аэропорту»

# общество # Бизнес в Беларуси # Виктор Маргелов

Другие новости рубрики

Все новости
«Зимой на фоне снега он, как синяя чернильная ручка». Редкие кролики живут у фермера под Дзержинском
05 мая 2017 17:35

«Зимой на фоне снега он, как синяя чернильная ручка». Редкие кролики живут у фермера под Дзержинском

Сейчас у нас дворец по сравнению с тем, что мы имели: в Витебске сдали социальный дом, построенный с помощью Китая
05 мая 2017 16:29

Сейчас у нас дворец по сравнению с тем, что мы имели: в Витебске сдали социальный дом, построенный с помощью Китая

Услышать о правдивые рассказы о войне и пережить радость Победы так, как ее переживали 72 года назад: в гости к ветеранам
05 мая 2017 14:56

Услышать о правдивые рассказы о войне и пережить радость Победы так, как ее переживали 72 года назад: в гости к ветеранам