«Для милиции праздник – вещь абстрактная». Белорусские военные подключились к уборке снега

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:

Для милиции праздник – это такая вещь достаточно абстрактная. Даже в этот праздничный день подписал указание о том, чтобы большое количество сотрудников вышло на уборку снега. На улицах практически все внутренние войска, учебные заведения и мы тоже будем все этим заниматься вместе с коммунальщиками. И не потому что мы какие-то особенные в этой части, мы понимаем, что это тоже элемент общественного порядка и безопасности.