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«Для милиции праздник – вещь абстрактная». Белорусские военные подключились к уборке снега

04 марта 2018 12:03
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Новости Беларуси. К уборке снега подключились военные и внутренние войска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особый приказ в свой профессиональный праздник получили сотрудники милиции. 

«Для милиции праздник – вещь абстрактная». Белорусские военные подключились к уборке снега-1

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси: 
Для милиции праздник – это такая вещь достаточно абстрактная. Даже в этот праздничный день подписал указание о том, чтобы большое количество сотрудников вышло на уборку снега. На улицах практически все внутренние войска, учебные заведения и мы тоже будем все этим заниматься вместе с коммунальщиками. И не потому что мы какие-то особенные в этой части, мы понимаем, что это тоже элемент общественного порядка и безопасности. 

«Для милиции праздник – вещь абстрактная». Белорусские военные подключились к уборке снега-4

Благодаря такому подходу в нашем обществе постоянно растет уровень доверия граждан к сотрудникам милиции. Об этом говорят социологические исследования. В мировых рейтингах Беларусь входит в число стран с минимальным уровнем преступности. 

«Для милиции праздник – вещь абстрактная». Белорусские военные подключились к уборке снега-7

# общество # Милиция Беларуси # Фотофакт # Игорь Шуневич

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