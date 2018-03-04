«Для милиции праздник – вещь абстрактная». Белорусские военные подключились к уборке снега

Новости Беларуси. К уборке снега подключились военные и внутренние войска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особый приказ в свой профессиональный праздник получили сотрудники милиции.
Новости Беларуси. К уборке снега подключились военные и внутренние войска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особый приказ в свой профессиональный праздник получили сотрудники милиции.
Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Для милиции праздник – это такая вещь достаточно абстрактная. Даже в этот праздничный день подписал указание о том, чтобы большое количество сотрудников вышло на уборку снега. На улицах практически все внутренние войска, учебные заведения и мы тоже будем все этим заниматься вместе с коммунальщиками. И не потому что мы какие-то особенные в этой части, мы понимаем, что это тоже элемент общественного порядка и безопасности.
Благодаря такому подходу в нашем обществе постоянно растет уровень доверия граждан к сотрудникам милиции. Об этом говорят социологические исследования. В мировых рейтингах Беларусь входит в число стран с минимальным уровнем преступности.