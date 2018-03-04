«Все с удовольствием работаем, никто не отлынивает». Как жители заснеженной Беларуси борются с непогодой

Новости Беларуси. Высота сугробов в Могилеве почти полметра. В Минске – незначительно меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На ликвидацию последствий непогоды брошены сотни единиц техники. У работников коммунальных служб отменен выходной. Они заняты на расчистке дорог и дворов практически круглосуточно. В столице снег перестанет идти лишь к 5 марта. Сейчас циклон смещается на северо-восток Беларуси. Ситуация на дорогах остается крайне сложной. Водителям и пешеходам необходимо быть предельно внимательными. Если же вас застали проблемы в пути, о них можно сообщить на единый номер диспетчеров дорожной службы: 125.

Практически повсеместно введен спецплан «Погода». Он стал руководством к действию не только для служб, которые в ответе за уборку снега, но и для жителей страны.