«Все с удовольствием работаем, никто не отлынивает». Как жители заснеженной Беларуси борются с непогодой

Новости Беларуси. Высота сугробов в Могилеве почти полметра. В Минске – незначительно меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Высота сугробов в Могилеве почти полметра. В Минске – незначительно меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На ликвидацию последствий непогоды брошены сотни единиц техники. У работников коммунальных служб отменен выходной. Они заняты на расчистке дорог и дворов практически круглосуточно. В столице снег перестанет идти лишь к 5 марта. Сейчас циклон смещается на северо-восток Беларуси. Ситуация на дорогах остается крайне сложной. Водителям и пешеходам необходимо быть предельно внимательными. Если же вас застали проблемы в пути, о них можно сообщить на единый номер диспетчеров дорожной службы: 125.
Практически повсеместно введен спецплан «Погода». Он стал руководством к действию не только для служб, которые в ответе за уборку снега, но и для жителей страны.
Татьяна Сусекова, житель Минска:
Сегодня мы все вышли помочь нашему предприятию и городу. Помочь разгрести снег. С 8 утра мы работаем, нам привозят горячий чай. Мы все с удовольствием работаем, никто не отлынивает.
Светлана Кудрицкая, житель Минска:
В первую очередь помочь, а во вторую очередь – усилить наши рабочие группы. Потому что уборщики территории они должны справляться, но с учетом этой погоды должны быть задействованы все по максимуму. И физическая нагрузка, и пообщаться с коллективом, и на свежем воздухе провести какое-то время.