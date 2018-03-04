Прямой эфир

«Все с удовольствием работаем, никто не отлынивает». Как жители заснеженной Беларуси борются с непогодой

04 марта 2018 11:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Высота сугробов в Могилеве почти полметра. В Минске – незначительно меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Все с удовольствием работаем, никто не отлынивает». Как жители заснеженной Беларуси борются с непогодой-1

«Все с удовольствием работаем, никто не отлынивает». Как жители заснеженной Беларуси борются с непогодой-3

На ликвидацию последствий непогоды брошены сотни единиц техники. У работников коммунальных служб отменен выходной. Они заняты на расчистке дорог и дворов практически круглосуточно. В столице снег перестанет идти лишь к 5 марта. Сейчас циклон смещается на северо-восток Беларуси. Ситуация на дорогах остается крайне сложной. Водителям и пешеходам необходимо быть предельно внимательными. Если же вас застали проблемы в пути, о них можно сообщить на единый номер диспетчеров дорожной службы: 125.

Практически повсеместно введен спецплан «Погода». Он стал руководством к действию не только для служб, которые в ответе за уборку снега, но и для жителей страны.

«Все с удовольствием работаем, никто не отлынивает». Как жители заснеженной Беларуси борются с непогодой-6

Татьяна Сусекова, житель Минска:
Сегодня мы все вышли помочь нашему предприятию и городу. Помочь разгрести снег. С 8 утра мы работаем, нам привозят горячий чай. Мы все с удовольствием работаем, никто не отлынивает.

«Все с удовольствием работаем, никто не отлынивает». Как жители заснеженной Беларуси борются с непогодой-9


Светлана Кудрицкая, житель Минска:
В первую очередь помочь, а во вторую очередь  усилить наши рабочие группы. Потому что уборщики территории они должны справляться, но с учетом этой погоды должны быть задействованы все по максимуму. И физическая нагрузка, и пообщаться с коллективом, и на свежем воздухе провести какое-то время.

«Все с удовольствием работаем, никто не отлынивает». Как жители заснеженной Беларуси борются с непогодой-11

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт # Татьяна Сусекова # Светлана Кудрицкая

Другие новости рубрики

Все новости
В Бресте наградили лучших работников милиции и вспомнили тех, кто погиб при исполнении службы
04 марта 2018 11:18

В Бресте наградили лучших работников милиции и вспомнили тех, кто погиб при исполнении службы

Александр Лукашенко поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов органов внутренних дел
04 марта 2018 10:48

Александр Лукашенко поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов органов внутренних дел

Игорь Шуневич: «Нисходящий тренд имеют все основные и наиболее значимые виды преступлений»
03 марта 2018 19:17

Игорь Шуневич: «Нисходящий тренд имеют все основные и наиболее значимые виды преступлений»