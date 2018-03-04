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В Бресте наградили лучших работников милиции и вспомнили тех, кто погиб при исполнении службы

04 марта 2018 11:18
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Новости Беларуси.Торжества по случаю Дня милиции проходят во всех регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Бресте организовали встречу ветеранов службы, а лучших из действующих работников наградили. Традиционно вспомнили и тех, кто погиб при исполнении. Обозначили задачи и делились успехами.

В Бресте наградили лучших работников милиции и вспомнили тех, кто погиб при исполнении службы-1

В Бресте наградили лучших работников милиции и вспомнили тех, кто погиб при исполнении службы-3

Александр Астрейко, начальник УВД Брестского облисполкома:
Уровень раскрытия преступлений категории тяжких и особо тяжких за 2017 год был одним из самых высоких в Республике Беларусь. Раскрыты все убийства, факты тяжких телесных повреждений.

Милиция стала официальным органом БССР еще в 1919 году, а вот за точку отсчета ее истории взята весна 1917 года, когда появились первые народные дружины.

В Бресте наградили лучших работников милиции и вспомнили тех, кто погиб при исполнении службы-6

В Бресте наградили лучших работников милиции и вспомнили тех, кто погиб при исполнении службы-8

# общество # Милиция Беларуси # Фотофакт # Александр Астрейко

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