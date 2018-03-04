В Бресте наградили лучших работников милиции и вспомнили тех, кто погиб при исполнении службы

Новости Беларуси.Торжества по случаю Дня милиции проходят во всех регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Бресте организовали встречу ветеранов службы, а лучших из действующих работников наградили. Традиционно вспомнили и тех, кто погиб при исполнении. Обозначили задачи и делились успехами.

Александр Астрейко, начальник УВД Брестского облисполкома:

Уровень раскрытия преступлений категории тяжких и особо тяжких за 2017 год был одним из самых высоких в Республике Беларусь. Раскрыты все убийства, факты тяжких телесных повреждений.

Милиция стала официальным органом БССР еще в 1919 году, а вот за точку отсчета ее истории взята весна 1917 года, когда появились первые народные дружины.