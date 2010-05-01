Бизнес-инкубаторы и ярмарки вакансий. Как найти работу?

В стенах так называемого бизнес-инкубатора из молодых бизнесменов выращивают настоящих акул предпринимательства.

В мини-офисах — еще свежий ремонт и всё, что нужно и все, кто нужен — под рукой.

Пока начинающие резиденты бизнес-инкубатора набираются сил, профессионалы заботятся об их кошельке. Все затраты — по минимуму. Государственная аренда, бухгалтерский учет, услуги юриста — всё это берет на себя инкубатор. В итоге сумма в смете бизнесмена — в десятки раз меньше.

Виталий Снидко, руководитель проекта «Молодежный бизнес-инкубатор» КУП «Молодежная социальная служба»:

Разница инкубатора и офисов, которые арендуют на коммерческой основе в том, что бизнес-инкубатор позволяет людям еще и обучаться. У нас есть квалифицированные специалисты, которые могут в нужный момент дать необходимую консультацию.

Бизнес-идея студента Гая Маевского прижилась одна из первых. Его проект засветился в интернет-пространстве. На рынке услуг — всего два месяца, а у предприятия уже своя клиентская база.

Гай Маевский, учредитель предприятия:

Тяжело начинать, потому что конкуренция достаточно высокая на рынке. В ближайшие дни будем издавать первые работы, заключать договоры, то есть работа уже идет.

Этот компакт-офис в Беларуси пока ноу-хау. И, как говорят профессионалы, — хороший старт для молодежного предпринимательства. На один стол — одна фирма. Экономя место, экономят деньги. Без больших финансовых затрат есть шанс уйти в большой бизнес.

Валентина Железная, телекомпания СТВ:

Эту сотню полочек и ящиков в бизнес-инкубаторе называют швейцарским банком. Только хранить здесь будут не прибыль от предприятия, а личные вещи. К примеру, вверху — архив, снизу — то, что в деле. Вполне удобно.

Наталья Иващенко, ассистент многопрофильного центра:

Проходит конкурс бизнес-идей молодых предпринимателей. Несколько предприятий уже зарегистрированы здесь, еще два предприятия проходят регистрацию. Мы ждем, когда они пройдут все согласования и придут к нам.

В этом многопрофильном центре по трудоустройству вакансии — на поток. Успех в поиске работы здесь прямо пропорционален искусству себя продать. Достаточно заполнить анкету-резюме, получить консультацию — и трудовая практически в кармане. А те, для кого не всё сразу, попадают в лист ожидания.

Посетительница социальной службы:

Появилась надежда, что я смогу найти здесь работу по той специальности, по которой хочу.

Татьяна Кибалко, телекомпания СТВ:

Каждая страница кишит предложениями для мастеров на все руки. А вот что делать тем, у кого в руках диплом о высшем образовании, а за плечами ни месяца стажа?

Распродажа на этой ярмарке вакансий — не для всех посетителей. Ищут работу от мала до велика, а предложений — ни тем, ни другим. На первый взгляд, профессий изобилие. Да вот только на вопрос: «Как попасть в штат?» вчерашним выпускникам без опыта говорят: « Еще рано», а специалистам предпенсионного возраста — «Уже поздно».

Вопросы тех, кто ищет подработку, и вовсе зависают в воздухе. Желающим трудиться в полсилы здесь редко есть что предложить. После долгих консультаций неизменное: «Приходите еще».

Посетители ярмарки вакансий:

Учусь на 5-м курсе БГЭУ. При поиске работы столкнулась с тем, что везде требуется опыт. А где же взять этот опыт?

При поиске работы поняла, что рынке пользуются спросом, в основном, рабочие профессии. Люди с высшим образованием не так нужны.

Выучили меня на лифтера. Месяц была учеба, месяц — практика. Выдали удостоверение о получении профессии. Прихожу на фирму, а мне говорят: «Нам рабочие не нужны».

У кого есть возможность выращивать свою бизнес-идею в тепличных условиях, а кто уже заморозил свое желание трудиться после отказов работодателей, выясняли Татьяна Кибалко и Валентина Железная.