Фото. 1 мая в Минске

С 1 мая соотечественников поздравил глава белорусского государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня перед страной открыты широкие перспективы: созданы надежный экономический фундамент, благоприятный инвестиционный климат, современная инфраструктура. А главное – социально защищен человек-труженик.
– Празднование 1 мая подтверждает высокую гражданскую ответственность, патриотизм и сплоченность белорусского народа. Это особенно важно в нынешних непростых экономических условиях, когда от эффективной работы и самоотдачи каждого зависит прочность нашего государства, его независимость и суверенитет, – говорится в поздравлении.
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Первомайский митинг и концерт организовала федерация профсоюзов Беларуси. Трудовые коллективы и ветеранов поздравил Леонид Козик. Он отметил, что все достигнутые страной успехи – заслуга простых тружеников.
Леонид Козик, председатель федерации профсоюзов Республики Беларусь:
– Это такой добрый праздник, человеческий праздник. Когда и те, кто стоит у конвейера, кто работает в поле, кто занимается учительством, медициной, люди любых профессий, могут встретиться и сказать друг другу что-то веселое, доброе, поблагодарить. А мы, конечно, благодарим наших людей за их труд.
Алексей Алексеенко:
– Праздник этот с детства еще помнится. Всегда готовились, всегда приводили в порядок и территории, и свое жилье. С Советских времен забыли, а сейчас, Слава Богу, возрождается.
В Центральном детском парке имени Горького Первомай отметили гуляньями, конкурсами и концертами
Здесь подготовили интересную программу для взрослых и детей, открыли выставку достижений народного хозяйства, а выездная торговля предложила горожанам и гостям столицы разнообразные угощения. Праздничное настроение поддерживали певцы и танцоры.