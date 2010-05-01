Фото. 1 мая в Минске

Белорусы отмечают День труда. Мало кто знает, что до того, как стать пролетарским, Первомай был и языческим, и христианским праздником, и его отмечали во многих странах с глубокой древности. По-настоящему массовым 1 мая стал в Советском Союзе. И долгое время отмечался как День международной солидарности трудящихся всех стран. Со временем он утратил политический оттенок, но по-прежнему для целого поколения людей это праздник весны мира и труда.

С 1 мая соотечественников поздравил глава белорусского государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня перед страной открыты широкие перспективы: созданы надежный экономический фундамент, благоприятный инвестиционный климат, современная инфраструктура. А главное – социально защищен человек-труженик.

– Празднование 1 мая подтверждает высокую гражданскую ответственность, патриотизм и сплоченность белорусского народа. Это особенно важно в нынешних непростых экономических условиях, когда от эффективной работы и самоотдачи каждого зависит прочность нашего государства, его независимость и суверенитет, – говорится в поздравлении.



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Первомайский митинг и концерт организовала федерация профсоюзов Беларуси. Трудовые коллективы и ветеранов поздравил Леонид Козик. Он отметил, что все достигнутые страной успехи – заслуга простых тружеников.

Леонид Козик, председатель федерации профсоюзов Республики Беларусь:

– Это такой добрый праздник, человеческий праздник. Когда и те, кто стоит у конвейера, кто работает в поле, кто занимается учительством, медициной, люди любых профессий, могут встретиться и сказать друг другу что-то веселое, доброе, поблагодарить. А мы, конечно, благодарим наших людей за их труд.

Алексей Алексеенко:

– Праздник этот с детства еще помнится. Всегда готовились, всегда приводили в порядок и территории, и свое жилье. С Советских времен забыли, а сейчас, Слава Богу, возрождается.



В Центральном детском парке имени Горького Первомай отметили гуляньями, конкурсами и концертами

Здесь подготовили интересную программу для взрослых и детей, открыли выставку достижений народного хозяйства, а выездная торговля предложила горожанам и гостям столицы разнообразные угощения. Праздничное настроение поддерживали певцы и танцоры.