Мингорисполком: Вакансии по трудоустройству в Минске представлены на сайте Мингорисполкома по адресу www.minsk.gov.by/rabota

В гостях у программы «Большой город» председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Анатолий Ражанец.

Екатерина Забенько: Молодежь всегда изъявляет желание найти подработку на летние каникулы. Список вакансий на лето уже определен?

Анатолий Ражанец: На сегодня заключены 23 договора с предприятиями, согласно которым около 4,5 тысяч человек будут трудоустроены в летнее время. Специалисты службы занятости опрашивают нанимателей, какое количество людей они смогут трудоустроить в летний период года. Сейчас в этом списке 128 предприятий, которые предоставят 977 рабочих мест. Эту информацию можно получить на сайте Мингорисполкома по адресу www.minsk.gov.by/rabota.