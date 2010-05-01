Мингорисполком: На последней ярмарке вакансий было предложено 2800 вакансий от 92 предприятий

В гостях у программы «Большой город» председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Анатолий Ражанец.

Екатерина Забенько: Анатолий Алексеевич! Вы посмотрели сюжет. Человек получил специальность лифтера. Есть ли у него шанс устроиться по этой специальности? Обязаны ли его трудоустроить?

Анатолий Ражанец: Если человек был направлен на предприятие службой занятости и получил отказ, то он вправе потребовать у нанимателя пояснение. Ответ наниматель должен дать в письменной форме не позднее трех дней с момента обращения.

Екатерина Забенько: Насколько сегодня востребованы ярмарки вакансий?

В банке данных Минска сегодня представлено 12 тысяч вакансий.

Анатолий Ражанец: Ярмарка вакансий — один из вариантов получения необходимой информации об имеющихся в городе вакансий. Непосредственное общение с представителем кадровой службы того или иного предприятия позволяет получить дополнительную информацию о вакансии. На последней ярмарке вакансий было предложено 2800 вакансий от 92 предприятий. Около 700 человек нашли трудоустройство в результате проведения данной ярмарки.