«Чем больше незакрытых вопросов в голове, тем сложнее уснуть». Как нормализовать сон?

Сон – это физиологическое состояние, которое помогает организму отдохнуть, набраться сил, восстановить иммунитет. Именно поэтому ухудшение качества сна всегда сказывается на самочувствии. Но что делать, если вы понимаете важность сна, ложитесь спать в обычное время, спокойны и готовы к отдыху, а вот сон никак не приходит…

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Денис Северов, магистр психологии.

Юрий Царев, ведущий:

Что делать, если сон не приходит?