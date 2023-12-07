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«Чем больше незакрытых вопросов в голове, тем сложнее уснуть». Как нормализовать сон?

07 декабря 2023 09:31
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Сон – это физиологическое состояние, которое помогает организму отдохнуть, набраться сил, восстановить иммунитет. Именно поэтому ухудшение качества сна всегда сказывается на самочувствии. Но что делать, если вы понимаете важность сна, ложитесь спать в обычное время, спокойны и готовы к отдыху, а вот сон никак не приходит…

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Денис Северов, магистр психологии.

Юрий Царев, ведущий:
Что делать, если сон не приходит?

«Чем больше незакрытых вопросов в голове, тем сложнее уснуть». Как нормализовать сон?-1

Денис Северов, магистр психологии:
Сон звать не нужно, не мучайте себя, потому что если вы начнете себя мучить, появится злость на себя, вы не уснете. Почитайте книжку, займитесь чем-нибудь. Бессонница – это всегда следствие того, что происходит у вас на уровне физиологии или психики.

Чем больше у вас незакрытых вопросов в голове, тем сложнее вам уснуть. Нужен минимальный спорт, когда вы занимаетесь спортом, вы сбрасываете гормон стресса, немного очищаете биохимию своего тела.

Подробности в видео.

# Психология # общество # Денис Северов # Юрий Царёв # Александр Меженный # Александра Каштанова # Фотофакт

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