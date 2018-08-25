Битва машин. На «Линии Сталина» 25 августа прошли автобои на выживание. Как это было?

Новости Беларуси. Битва машин. На Линии Сталина 25 августа прошли автобои на выживание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Битва машин. На Линии Сталина 25 августа прошли автобои на выживание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В соревновании приняли участие экипажи из России и Беларуси. Всего – 13 машин. Правила боя просты: выигрывает автомобиль, оставшийся на ходу. За состязанием следили судьи. И, конечно же, порядка тысячи зрителей.
Линия Сталина сегодня напоминала сцену из постапокалипсического фильма. Сюда съехались экипажи, готовые буквально на все. С опытом участия в авто-дерби и без.
Денис Жук, участник «Битвы машин-5:
Посмотрел «Битву машин-4». Машина стояла в гараже. Решил переделать. Самое сложное было найти череп муравья на капот.
Среди участников – 13 экипажей. Большинство – из Беларуси. Щучин, Брест, Барановичи, Рогачев. А вот самые далёкие гости – из Уфы и Ярославля.
Юрий Жеглов, участник «Битвы машин-5 (Россия):
Приехали в Беларусь, чтобы посмотреть, как у вас здесь это проходит. Силу свою показать, посмотреть на других людей. Это увлекательно.
Алена Федорочева, участник «Битвы машин-5 (Россия):
Это эмоции, это адреналинчик. Это уже стиль жизни.
Выезжали на арену участники колонной. За «дикобразом». Так прозвали вот эту машину. Она – неизменный символ жестоких автомобильных дерби.
Игнат Шилов, организатор «Битвы машин-5»:
В наших соревнованиях не то, чтобы разрешено наносить контакт. У нас все вокруг контакта и состоит. Нужно бить желательно метко, желательно безопасно.
Каждую машину к бою готовят по специальному регламенту. В салон переносятся бензобак и радиатор охлаждения. Снаружи сваривается каркас безопасности. Все это позволяет исключить возгорания авто.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Каждый автобой может длиться от 3 минут до получаса. Участники могут делать все, что угодно (кроме ударов в дверь водителя: это категорически запрещено), чтобы вывести машину соперника из строя.
Среди участников – автолюбители разных профессий. К примеру, автомеханики, бизнесмены, один шоу-мен и инструктор по экстремальному вождению.
Юрий Краснов, участник «Битвы машин-5»:
Ощущения хорошие. Было страшно за машину. Начал ездить кругами, когда понял, что кипит двигатель. У меня болит шея и рука.
Бои проводили под музыку и громкие овации зрителей. Посмотреть на автобои на выживание пришло больше тысячи человек.
Приз победителю «Битвы машин» – тысяча рублей. Но главное, что обретают все члены экипажей – это уверенность в своих силах. Многие из них уже намерены участвовать в авто-дерби в следующем году.