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Битва машин. На «Линии Сталина» 25 августа прошли автобои на выживание. Как это было?

25 августа 2018 16:50
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Новости Беларуси. Битва машин. На Линии Сталина 25 августа прошли автобои на выживание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Битва машин. На «Линии Сталина» 25 августа прошли автобои на выживание. Как это было? -1

В соревновании приняли участие экипажи из России и Беларуси. Всего – 13 машин. Правила боя просты: выигрывает автомобиль, оставшийся на ходу. За состязанием следили судьи. И, конечно же, порядка тысячи зрителей.

Битва машин. На «Линии Сталина» 25 августа прошли автобои на выживание. Как это было? -4

Линия Сталина сегодня напоминала сцену из постапокалипсического фильма. Сюда съехались экипажи, готовые буквально на все. С опытом участия в авто-дерби и без.

Битва машин. На «Линии Сталина» 25 августа прошли автобои на выживание. Как это было? -7

Битва машин. На «Линии Сталина» 25 августа прошли автобои на выживание. Как это было? -9

Денис Жук, участник «Битвы машин-5:
Посмотрел «Битву машин-4». Машина стояла в гараже. Решил переделать. Самое сложное было найти череп муравья на капот.

Битва машин. На «Линии Сталина» 25 августа прошли автобои на выживание. Как это было? -12

Среди участников – 13 экипажей. Большинство – из Беларуси. Щучин, Брест, Барановичи, Рогачев. А вот самые далёкие гости – из Уфы и Ярославля.

Битва машин. На «Линии Сталина» 25 августа прошли автобои на выживание. Как это было? -15

Юрий Жеглов, участник «Битвы машин-5 (Россия):
Приехали в Беларусь, чтобы посмотреть, как у вас здесь это проходит. Силу свою показать, посмотреть на других людей. Это увлекательно.

Битва машин. На «Линии Сталина» 25 августа прошли автобои на выживание. Как это было? -18

Алена Федорочева, участник «Битвы машин-5 (Россия):
Это эмоции, это адреналинчик. Это уже стиль жизни.

Битва машин. На «Линии Сталина» 25 августа прошли автобои на выживание. Как это было? -21

Выезжали на арену участники колонной. За «дикобразом». Так прозвали вот эту машину. Она – неизменный символ жестоких автомобильных дерби.

Битва машин. На «Линии Сталина» 25 августа прошли автобои на выживание. Как это было? -24

Игнат Шилов, организатор «Битвы машин-5»:
В наших соревнованиях не то, чтобы разрешено наносить контакт. У нас все вокруг контакта и состоит. Нужно бить желательно метко, желательно безопасно.

Битва машин. На «Линии Сталина» 25 августа прошли автобои на выживание. Как это было? -27

Каждую машину к бою готовят по специальному регламенту. В салон переносятся бензобак и радиатор охлаждения. Снаружи сваривается каркас безопасности. Все это позволяет исключить возгорания авто.

Битва машин. На «Линии Сталина» 25 августа прошли автобои на выживание. Как это было? -30

Битва машин. На «Линии Сталина» 25 августа прошли автобои на выживание. Как это было? -32

Дмитрий Боярович, СТВ:
Каждый автобой может длиться от 3 минут до получаса. Участники могут делать все, что угодно (кроме ударов в дверь водителя: это категорически запрещено), чтобы вывести машину соперника из строя.

Битва машин. На «Линии Сталина» 25 августа прошли автобои на выживание. Как это было? -35

Среди участников – автолюбители разных профессий. К примеру, автомеханики, бизнесмены, один шоу-мен и инструктор по экстремальному вождению.

Битва машин. На «Линии Сталина» 25 августа прошли автобои на выживание. Как это было? -38

Юрий Краснов, участник «Битвы машин-5»:
Ощущения хорошие. Было страшно за машину. Начал ездить кругами, когда понял, что кипит двигатель. У меня болит шея и рука.

Битва машин. На «Линии Сталина» 25 августа прошли автобои на выживание. Как это было? -41

Бои проводили под музыку и громкие овации зрителей. Посмотреть на автобои на выживание пришло больше тысячи человек.

Битва машин. На «Линии Сталина» 25 августа прошли автобои на выживание. Как это было? -44

Приз победителю «Битвы машин» – тысяча рублей. Но главное, что обретают все члены экипажей – это уверенность в своих силах. Многие из них уже намерены участвовать в авто-дерби в следующем году.

Битва машин. На «Линии Сталина» 25 августа прошли автобои на выживание. Как это было? -47

# Автомобильные гонки # общество # Юрий Краснов # Фотофакт

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