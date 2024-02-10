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Можно начать с нуля – вот как весело провести время на горнолыжном курорте «Силичи»

10 февраля 2024 13:50
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Команда «Нового утра» отправилась на горнолыжный курорт. Ознакомилась с услугами и попробовала свои силы на горных склонах.

Можно начать с нуля – вот как весело провести время на горнолыжном курорте «Силичи»-1

Самое первое – это экипировка. Надеваем ботинки, берем лыжи. Можно воспользоваться прокатом. Один из важнейших аксессуаров – шлем. Это гарантия безопасности и защиты от ударов головой.

Можно начать с нуля – вот как весело провести время на горнолыжном курорте «Силичи»-4

Также не стоит забывать про билет на подъемник. Дальше стоит определиться, по какой трассе ехать.

Можно начать с нуля – вот как весело провести время на горнолыжном курорте «Силичи»-7

Сергей Павлович, заместитель начальника Республиканского горнолыжного центра:
У нас работает 11 подготовленных горнолыжных склонов, также работают тюбинговые трассы, кто не катается, для маленьких детей. Можно прямо начать с нуля.

Кроме того, чтобы было комфортно ездить – недостаточно освоить все элементы. Многое зависит от трассы и созданных условий.

Можно начать с нуля – вот как весело провести время на горнолыжном курорте «Силичи»-10

Сергей Павлович:
У нас большое внимание уделяется безопасности и подготовке трассы. Работает у нас слаженная команда профессионалов, работаем на лучшем оборудовании по подготовке горнолыжных трасс, по снегоуплотнению, снегообразованию. Работает команда инспекторов горнолыжных трасс, которые следят за безопасностью, контролируют установку сетей безопасности, в опасных местах ставят сети в два ряда, постоянно ведется мониторинг трасс, патрулирование, также они оказывают доврачебную помощь. У нас работает во время катания медицинский пункт с дежурством фельдшеров.

Подробности в сюжете.

# Хобби # общество

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