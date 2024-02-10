Можно начать с нуля – вот как весело провести время на горнолыжном курорте «Силичи»

Команда «Нового утра» отправилась на горнолыжный курорт. Ознакомилась с услугами и попробовала свои силы на горных склонах.

Самое первое – это экипировка. Надеваем ботинки, берем лыжи. Можно воспользоваться прокатом. Один из важнейших аксессуаров – шлем. Это гарантия безопасности и защиты от ударов головой.

Также не стоит забывать про билет на подъемник. Дальше стоит определиться, по какой трассе ехать.

Сергей Павлович, заместитель начальника Республиканского горнолыжного центра:

У нас работает 11 подготовленных горнолыжных склонов, также работают тюбинговые трассы, кто не катается, для маленьких детей. Можно прямо начать с нуля.

Кроме того, чтобы было комфортно ездить – недостаточно освоить все элементы. Многое зависит от трассы и созданных условий.