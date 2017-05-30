Биометрический паспорт и ID-карта скоро станут главными документами белорусов

Новости Беларуси. Персональные данные владельца паспорта – отпечатки пальцев, электронная подпись и фото – будут храниться в электронном чипе. Это упростит получение визы и прохождение контроля на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ID-карта станет внутренним документом, удостоверяющим личность. В ней тоже разместится цифровая подпись, и это значительно расширит возможности владельца. Например, через нее можно будет проводить платежи. Новые документы будут введены 1 января 2019 года.