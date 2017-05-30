«По машинам!» Какую технику представят на День Независимости?

Новости Беларуси. Полонезы, броневики «Кайман» и лучшие в строевой подготовке. Первая репетиция парада к Дню Независимости прошла 30 мая на аэродроме Липки. В подготовке задействовано 220 машин, а механизированная колонна растянется на 2 километра. Ожидается, что возглавят парад легендарные Т34, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лучонок, СТВ:

Каждый вторник на протяжении нескольких недель движение ранним утром будет перекрыто. Механизированная колонна следует от улицы Основателей сюда, на аэродром Липки. Традиционно здесь проходит репетиция. В этом году в подготовке к параду задействовано около 220 единиц техники.

Он дает команду: «По машинам!» Они беспрекословно выполняют. Заводят двигатели и подключаются к общей колонне. Сегодня подъем для солдат не по расписанию. Длина колонны более двух километров. Возглавлять парадное шествие военной техники в этом году будут все те же легендарные Т-34.

За ними проедут танки Т-72, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки 2С19. «Старичков» сменят современные образцы госвоенпрома: броневики «Кайманы», а за ними поедут «Волаты». Второй год подряд на парадный плац выедет гордость последнего времени – система залпового огня «Полонез».

Пеший парад будут открывать курсанты-суворовцы. Они уже репетируют, причем полным ходом. Так сказать, чеканят шаг, оступиться – это не про них.

Николай Самец, курсант Минского суворовского военного училища:

Участвую второй раз. Волнение немного присутствует. Но ты всегда чувствуешь гордость за свою форму, за мундир, за училище. И ты всегда идешь с высоко поднятой головой.