«Билет во взрослую жизнь». Лучшим школьникам Центрального района Минска торжественно вручили паспорта

Новости Беларуси. Лучшим школьникам Центрального района торжественно вручили паспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Церемония прошла в рамках патриотической акции «Мы – граждане Беларуси!»

Это два десятка активных и мотивированных ребят. Среди них отличники учебы, победители олимпиад, а также те, кто проявил себя в общественной жизни и спорте. Перед церемонией вручения паспортов ребята должны были пройти квест. Среди заданий – вопросы на знание Конституции Беларуси, спортивные эстафеты и даже вокальные состязания.

Сергей Шендик, заместитель главы администрации Центрального района:

Ритуал торжественного вручения паспортов для молодых людей в преддверии Дня Конституции уже стал доброй традицией. Мы выбрали такой знаковый для нашего района объект, «Минск-Арена», и решили предложить молодежи необычную активную форму проведения мероприятия, которая именно будет для них интересна и востребована.

София Ермакова, ученица гимназии № 36:

Мне выдают паспорт за хорошую учебу, мой средний балл 9,6. Я очень рада, что в этот день мне вручают мой паспорт, мой паспорт – это билет во взрослую жизнь.