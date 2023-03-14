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«Билет во взрослую жизнь». Лучшим школьникам Центрального района Минска торжественно вручили паспорта

14 марта 2023 19:27
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Новости Беларуси. Лучшим школьникам Центрального района торжественно вручили паспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Церемония прошла в рамках патриотической акции «Мы – граждане Беларуси!»

«Билет во взрослую жизнь». Лучшим школьникам Центрального района Минска торжественно вручили паспорта-1

Это два десятка активных и мотивированных ребят. Среди них отличники учебы, победители олимпиад, а также те, кто проявил себя в общественной жизни и спорте. Перед церемонией вручения паспортов ребята должны были пройти квест. Среди заданий – вопросы на знание Конституции Беларуси, спортивные эстафеты и даже вокальные состязания.

«Билет во взрослую жизнь». Лучшим школьникам Центрального района Минска торжественно вручили паспорта-4

Сергей Шендик, заместитель главы администрации Центрального района:
Ритуал торжественного вручения паспортов для молодых людей в преддверии Дня Конституции уже стал доброй традицией. Мы выбрали такой знаковый для нашего района объект, «Минск-Арена», и решили предложить молодежи необычную активную форму проведения мероприятия, которая именно будет для них интересна и востребована.

«Билет во взрослую жизнь». Лучшим школьникам Центрального района Минска торжественно вручили паспорта-7

София Ермакова, ученица гимназии № 36:
Мне выдают паспорт за хорошую учебу, мой средний балл 9,6. Я очень рада, что в этот день мне вручают мой паспорт, мой паспорт – это билет во взрослую жизнь.

«Билет во взрослую жизнь». Лучшим школьникам Центрального района Минска торжественно вручили паспорта-10

В квесте также приняли участие и другие ребята из Центрального района. Каждый получил в подарок издание Конституции Беларуси, сувениры и сладкие угощения. А победила команда учеников 36-й гимназии.

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# Молодежь Беларуси # общество # Сергей Шендик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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