Белорусские военные медики завершают миссию в Сирии

Завершается гуманитарная миссия наших военных медиков в Сирию. Специалисты приступили к сворачиванию лагеря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшее время команда медотряда специального назначения вернется на родину. Командировка длилась почти месяц. За это время наши врачи оказали помощь тысячам пациентов, принимая в среднем по 200 человек в сутки. 45 высококлассных специалистов (терапевты, хирурги, неврологи, инфекционисты), несмотря на языковой барьер, смогли выстроить работу фактически в полевых условиях, в очередной раз доказав, что готовы к оказанию помощи в самых сложных ситуациях.

Алексей Трухан, ведущий хирург 432-го главного военного клинического медицинского центра Вооруженных Сил Беларуси: Это первый опыт самостоятельного выполнения военными медиками подобных задач за пределами Республики Беларусь в течение длительного времени. Пришлось учитывать многие особенности региона. Климатические, языковые, религиозные, вопросы охраны участников гуманитарной миссии. Анализируя результаты, считаю, что отряд успешно выполняет поставленную задачу, в очередной раз доказывая, что настоящая доброта и гуманизм не имеет границ. Людям действительно нужна наша помощь, и мы рады дарить им частичку наших сердец.

Большое дело белорусских врачей сирийский народ будет помнить всегда. Отметим, Беларусь – одна из немногих стран, кто протянул руку помощи Арабской Республике после разрушительного землетрясения. В кратчайшее время после стихийного бедствия наши военные медики развернули полевой госпиталь в Алеппо, оснащенный необходимым медицинским оборудованием.

Мухамед Хабаш, врач-уролог (Сирия):

Уже месяц мы работаем с белорусами, с полевым госпиталем. И нам очень нравится, что вы первые приехали сюда, нам помогали.

За помощью обращались не только пострадавшие от землетрясения. Врачи консультировали пациентов с хроническими заболеваниями, а также тех, кто получил травмы в результате боевых действий на территории Сирии.