БГУИР распахнул двери для будущих студентов

Вузы по всей стране готовятся к началу приемной кампании. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 30 марта распахнул двери для потенциальных студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2024 году БГУИР примет на первый курс более 2 800 человек. Почти 1 200 из них будут учиться за счет средств бюджета. Кроме того, в этом году вуз открывает набор на несколько новых специальностей. К примеру, «киберфизические системы» и «электронное машиностроение». Сегодня абитуриентов знакомили с условиями поступления, рассказывали о факультетах и перспективах образования.

Я хотела посмотреть на университет, прочувствовать эту атмосферу, подходит ли мне это. Когда ты приходишь в университет, смотришь: я здесь буду учиться, наверное, так классно.

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Готовим инженерные кадры, вместе с тем очень много внимания уделяем фундаментальным основам инженерной деятельности, фундаментальной подготовке, естественнонаучному блоку. И мы прекрасно понимаем, что без научной и творческой компоненты современный инженер не может состояться в жизни.