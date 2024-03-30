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БГУИР распахнул двери для будущих студентов

30 марта 2024 14:16
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Вузы по всей стране готовятся к началу приемной кампании. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 30 марта распахнул двери для потенциальных студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БГУИР распахнул двери для будущих студентов-1

В 2024 году БГУИР примет на первый курс более 2 800 человек. Почти 1 200 из них будут учиться за счет средств бюджета. Кроме того, в этом году вуз открывает набор на несколько новых специальностей. К примеру, «киберфизические системы» и «электронное машиностроение». Сегодня абитуриентов знакомили с условиями поступления, рассказывали о факультетах и перспективах образования.

БГУИР распахнул двери для будущих студентов-4

Я хотела посмотреть на университет, прочувствовать эту атмосферу, подходит ли мне это. Когда ты приходишь в университет, смотришь: я здесь буду учиться, наверное, так классно.

БГУИР распахнул двери для будущих студентов-7

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Готовим инженерные кадры, вместе с тем очень много внимания уделяем фундаментальным основам инженерной деятельности, фундаментальной подготовке, естественнонаучному блоку. И мы прекрасно понимаем, что без научной и творческой компоненты современный инженер не может состояться в жизни.

БГУИР распахнул двери для будущих студентов-10

Вступительная кампания в вузы стартует в Беларуси 12 июля и завершится в первых числах августа. Цифры приема останутся на уровне 2023 года – на первый курс планируют зачислить около 53 тысяч человек.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Вадим Богуш

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