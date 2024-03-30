Сбежал от фашистов и примкнул к партизанам – история единственного немца, ставшего Героем СССР

Война и приближение к миру. Партизанский интернационал. Реальные истории об иностранцах, которые плечом к плечу с белорусскими народными мстителями приближали Победу. Новая серия документального фильма из цикла «Партизанская сторона» на СТВ.

15 февраля 1944-го. Минск, нынешний адрес площадь Свободы, 2, а тогда здесь располагалась штаб-квартира абвера – немецкой военной разведки. Трибунал выносит смертный приговор немецкому антифашисту, перебежчику, советскому партизану Фрицу Шменкелю. В ожидании исполнения военно-полевого вердикта в тюрьме узник выводит предсмертное письмо, которое впоследствии доставят жене. «Извини меня за беспокойство, которое я причинил вам. Своему расстрелу я смело иду навстречу, так как умираю за правое дело».

22 февраля единственный солдат гитлеровской армии, удостоенный впоследствии звезды Героя Советского Союза, немец по национальности, советский патриот по душе расстрелян как «изменник фюрера и великой Германии». Как же Фриц Шменкель снискал славу в краю далеком и что оставил он в краю родном? Рожденный в пригороде Штеттина в семье рабочих Фриц унаследовал коммунистические убеждения. Еще в 1932-м отец его погиб во время демонстрации от рук нацистов. И сын, словно за отца, вступает в Коммунистический интернационал молодежи Германии.

В 1938-м от призыва в вермахт молодому антифашисту удается уклониться, сославшись якобы на болезнь. Но подлог врачи распознали и наказание неминуемо: до 1941-го Шменкель отправлен в тюрьму. И лишь с началом Великой Отечественной симулянт принимает решение идти в армию и направляется на Восточный фронт. Как выяснится позже, все это заранее просчитанный ход. В ноябре 1941-го, когда фашисты забуксовали на подступах к Москве, 26-летний ефрейтор Шменкель дезертирует из своей пехотной дивизии.

Алеся Корсак, кандидат исторических наук:

Шменкель уходит, ему удается уйти от своих. Он понимает, что партизанский край, партизанская территория. И он понимает, что где-то есть партизанские отряды, и он хочет туда попасть. Он ходит от одной деревни в другую. Слух, конечно, доносится до партизан. И он попадает в отряд «Смерть фашизму». И сразу себя показывает как очень хороший стрелок. Ведь первая его награда была за меткость. Фактически вливается в партизанский отряд, ему выказывается определенное доверие. И он начинает обучать самих партизан ведению войны, потому что он понимает психологию немцев.

Авторитет антифашист завоевал в бою. Получив оружие, Фриц убил немецкого солдата, который вел точный прицельный огонь по дому, где укрывались партизаны. Иван Иванович – так стали в отряде именовать германского соратника – принимал участие во всех крупных партизанских операциях. Немецкая внешность и речь – козырь отряда, потому Фриц частенько участвовал в маскараде, где он, переодетый в фашистский мундир, усыплял бдительность врага и проворачивал откровенные диверсии.

В июне 1943-го Фриц Шменкель был откомандирован в разведотдел Западного фронта. Там он прошел подготовку и был назначен заместителем командира диверсионно-разведывательной группы «Поле», которая должна была выполнить ряд спецзаданий в районе севернее Орши. И в декабре вместе с разведчиками Рожковым и Виноградовым антифашист направляется в тыл врага – в оккупированную Беларусь. Группа линию фронта пересекла, но на связь с Большой землей так и не вышла.

Алеся Корсак:

Были затеряны следы самой этой группы. И только в конце 1950-х годов, когда документы начали раскручиваться Комитетом госбезопасности, узнают эту историю. И более трех лет ушло, чтобы установить по крупицам, как все произошло, как Шменкель попал в партизанский отряд, при каких условиях, при каких обстоятельствах, как он воюет, при каких обстоятельствах пропала сама группа. И потом уже узнается, что он попадает тяжело раненым непосредственно к немцам.