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Сбежал от фашистов и примкнул к партизанам – история единственного немца, ставшего Героем СССР

30 марта 2024 14:08
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Война и приближение к миру. Партизанский интернационал. Реальные истории об иностранцах, которые плечом к плечу с белорусскими народными мстителями приближали Победу.

Новая серия документального фильма из цикла «Партизанская сторона» на СТВ.

Сбежал от фашистов и примкнул к партизанам – история единственного немца, ставшего Героем СССР-1

15 февраля 1944-го. Минск, нынешний адрес площадь Свободы, 2, а тогда здесь располагалась штаб-квартира абвера – немецкой военной разведки. Трибунал выносит смертный приговор немецкому антифашисту, перебежчику, советскому партизану Фрицу Шменкелю.

В ожидании исполнения военно-полевого вердикта в тюрьме узник выводит предсмертное письмо, которое впоследствии доставят жене.

«Извини меня за беспокойство, которое я причинил вам. Своему расстрелу я смело иду навстречу, так как умираю за правое дело».

Сбежал от фашистов и примкнул к партизанам – история единственного немца, ставшего Героем СССР-4

22 февраля единственный солдат гитлеровской армии, удостоенный впоследствии звезды Героя Советского Союза, немец по национальности, советский патриот по душе расстрелян как «изменник фюрера и великой Германии».

Как же Фриц Шменкель снискал славу в краю далеком и что оставил он в краю родном? Рожденный в пригороде Штеттина в семье рабочих Фриц унаследовал коммунистические убеждения. Еще в 1932-м отец его погиб во время демонстрации от рук нацистов. И сын, словно за отца, вступает в Коммунистический интернационал молодежи Германии.

Сбежал от фашистов и примкнул к партизанам – история единственного немца, ставшего Героем СССР-7

В 1938-м от призыва в вермахт молодому антифашисту удается уклониться, сославшись якобы на болезнь. Но подлог врачи распознали и наказание неминуемо: до 1941-го Шменкель отправлен в тюрьму. И лишь с началом Великой Отечественной симулянт принимает решение идти в армию и направляется на Восточный фронт. Как выяснится позже, все это заранее просчитанный ход. В ноябре 1941-го, когда фашисты забуксовали на подступах к Москве, 26-летний ефрейтор Шменкель дезертирует из своей пехотной дивизии.

Сбежал от фашистов и примкнул к партизанам – история единственного немца, ставшего Героем СССР-10

Алеся Корсак, кандидат исторических наук:
Шменкель уходит, ему удается уйти от своих. Он понимает, что партизанский край, партизанская территория. И он понимает, что где-то есть партизанские отряды, и он хочет туда попасть. Он ходит от одной деревни в другую. Слух, конечно, доносится до партизан. И он попадает в отряд «Смерть фашизму». И сразу себя показывает как очень хороший стрелок. Ведь первая его награда была за меткость. Фактически вливается в партизанский отряд, ему выказывается определенное доверие. И он начинает обучать самих партизан ведению войны, потому что он понимает психологию немцев.

Сбежал от фашистов и примкнул к партизанам – история единственного немца, ставшего Героем СССР-13

Авторитет антифашист завоевал в бою. Получив оружие, Фриц убил немецкого солдата, который вел точный прицельный огонь по дому, где укрывались партизаны. Иван Иванович – так стали в отряде именовать германского соратника – принимал участие во всех крупных партизанских операциях. Немецкая внешность и речь – козырь отряда, потому Фриц частенько участвовал в маскараде, где он, переодетый в фашистский мундир, усыплял бдительность врага и проворачивал откровенные диверсии.

Сбежал от фашистов и примкнул к партизанам – история единственного немца, ставшего Героем СССР-16

В июне 1943-го Фриц Шменкель был откомандирован в разведотдел Западного фронта. Там он прошел подготовку и был назначен заместителем командира диверсионно-разведывательной группы «Поле», которая должна была выполнить ряд спецзаданий в районе севернее Орши. И в декабре вместе с разведчиками Рожковым и Виноградовым антифашист направляется в тыл врага – в оккупированную Беларусь. Группа линию фронта пересекла, но на связь с Большой землей так и не вышла.

Сбежал от фашистов и примкнул к партизанам – история единственного немца, ставшего Героем СССР-19

Алеся Корсак:
Были затеряны следы самой этой группы. И только в конце 1950-х годов, когда документы начали раскручиваться Комитетом госбезопасности, узнают эту историю. И более трех лет ушло, чтобы установить по крупицам, как все произошло, как Шменкель попал в партизанский отряд, при каких условиях, при каких обстоятельствах, как он воюет, при каких обстоятельствах пропала сама группа. И потом уже узнается, что он попадает тяжело раненым непосредственно к немцам.

Сбежал от фашистов и примкнул к партизанам – история единственного немца, ставшего Героем СССР-22

Своих он не сдал, дактилоскопическая экспертиза определила – это тот самый предатель Фриц Шменкель за голову, которого в Третьем рейхе обещали приличный гонорар. 6 октября 1964 года Фрицу Шменкелю было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Сбежал от фашистов и примкнул к партизанам – история единственного немца, ставшего Героем СССР-25

Святослав Кулинок, заместитель директора Национального архива Беларуси:
В лесах Беларуси воевали представители более 70 национальностей и народностей не только СССР, это была и Западная Европа, и Азия. Здесь был фактически такой партизанский интернационал.

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# Великая Отечественная война # общество # Святослав Кулинок

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