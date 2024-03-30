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Пускали немецкие эшелоны под откос – как испанские диверсанты обучали белорусских партизан?

30 марта 2024 14:14
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Война и приближение к миру. Партизанский интернационал. Реальные истории об иностранцах, которые плечом к плечу с белорусскими народными мстителями приближали Победу.

Новая серия документального фильма из цикла «Партизанская сторона» на СТВ.

Пускали немецкие эшелоны под откос – как испанские диверсанты обучали белорусских партизан?-1

Звучало в белорусских лесах и «Буэнос диас!» Советско-испанское боевое слаживание прошло еще 1930-е годы на Пиренейском полуострове, когда там гремела гражданская война. Этакая репетиция Второй мировой. Нацистская Германия на пару с фашистской Италией стали активно помогать франкистам оружием и войсками. В ответ Советский Союз направили вооружение и инструкторов для республиканской армии. Так, на полях сражений схлестнулись будущие противники в большой войне.

Пускали немецкие эшелоны под откос – как испанские диверсанты обучали белорусских партизан?-4

Кузьма Козак, доцент исторического факультета БГУ:
В 1942 году в период формирования оперативного центра при Белорусском штабе партизанского движения будет набрана группа. И это будут те испанцы, которые после событий 1938 года в Испании, гражданской войны, будут находиться на территории Советского Союза. И они как интернационалисты проявят такое желание воевать.

Пускали немецкие эшелоны под откос – как испанские диверсанты обучали белорусских партизан?-7

Диверсии в тылу противника как ударные басы партии народного сопротивления. Но это и тонкое искусство. Как действенно его организовать? В 1942-м, когда высшее партизанское командование еще структурно складывалось, в вопросах стратегии и подходов действий в логове фашистов были разнотолки.

Пускали немецкие эшелоны под откос – как испанские диверсанты обучали белорусских партизан?-10

Вадим Гигин, кандидат исторических наук:
Были разные точки зрения. Была точка зрения партийного руководства, Пантелеймона Пономаренко, была точка зрения Ильи Старинова – полковника, заместителя начальника штаба инженерных войск, командира 5-й инженерной бригады, который основывался на опыте организации партизанского движения в годы гражданской войны в Испании. Это больше ставка на диверсионную деятельность, саботаж. Решили попробовать и те, и те методы, посмотреть, какой сработает. И как раз, 1942 год, Старинов привлекает, была такая школа в Быково под Москвой...

Пускали немецкие эшелоны под откос – как испанские диверсанты обучали белорусских партизан?-13

Святослав Кулинок, заместитель директора Национального архива Беларуси:
Благодаря тому, что сам Старинов был дока в диверсионный работе, он как раз подготовил их квалифицированно.

Пускали немецкие эшелоны под откос – как испанские диверсанты обучали белорусских партизан?-16

Решено было пойти на эксперимент. Базовым партизанским подразделением для тренировок испанцев в Беларуси стал филиал учебно-оперативного центра при Северо-Западной группе ЦК КПБ. Филиал создали при 4-й ударной армии Калининского фронта. Этот фронт вообще для нашей республики был «профильным» – именно здесь в сентябре 1942 года сформировали и Белорусский штаб партизанского движения.

Пускали немецкие эшелоны под откос – как испанские диверсанты обучали белорусских партизан?-19

Святослав Кулинок:
При этой группе действовал учебный центр во главе с полковником Казанцевым. И летом 1942 года сюда направили группу 18 испанцев. Они были направлены на территорию Суражского, Витебского, Городокского районов. Их главная задача была активизировать диверсионную работу на территории этих районов.

Через фронтовой шлюз – «Суражские ворота» – группа подготовленных испанских боевиков направляется к партизанам.

Святослав Кулинок:
Обучили 2,5 тысячи местных подрывников, обучили подрывному делу. Это в условиях, когда ощущалась острая нехватка квалифицированных диверсантов, подрывников.

Пускали немецкие эшелоны под откос – как испанские диверсанты обучали белорусских партизан?-22

Мастер-классы от опытных испанских спецов. В партизанских отрядах Витебщины заработали минно-подрывные школы. Экзамены сдавал в реальном бою! Четыреста пятьдесят подрывников обучил Энрике Гарсия Каннель.

Пускали немецкие эшелоны под откос – как испанские диверсанты обучали белорусских партизан?-25

Бывший майор испанской Республиканской армии сам показал ученикам пример: в районе деревни Корпяки он подорвал, а затем и поджег эшелон с 30 вагонами угля. А в 3-й Белорусской партизанской бригаде быстро прославился бывший военный летчик Франциско Гаспар Торрус.

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# Великая Отечественная война # общество # Вадим Гигин # Святослав Кулинок # Кузьма Козак

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