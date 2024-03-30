Пускали немецкие эшелоны под откос – как испанские диверсанты обучали белорусских партизан?

Война и приближение к миру. Партизанский интернационал. Реальные истории об иностранцах, которые плечом к плечу с белорусскими народными мстителями приближали Победу. Новая серия документального фильма из цикла «Партизанская сторона» на СТВ.

Звучало в белорусских лесах и «Буэнос диас!» Советско-испанское боевое слаживание прошло еще 1930-е годы на Пиренейском полуострове, когда там гремела гражданская война. Этакая репетиция Второй мировой. Нацистская Германия на пару с фашистской Италией стали активно помогать франкистам оружием и войсками. В ответ Советский Союз направили вооружение и инструкторов для республиканской армии. Так, на полях сражений схлестнулись будущие противники в большой войне.

Кузьма Козак, доцент исторического факультета БГУ:

В 1942 году в период формирования оперативного центра при Белорусском штабе партизанского движения будет набрана группа. И это будут те испанцы, которые после событий 1938 года в Испании, гражданской войны, будут находиться на территории Советского Союза. И они как интернационалисты проявят такое желание воевать.

Диверсии в тылу противника как ударные басы партии народного сопротивления. Но это и тонкое искусство. Как действенно его организовать? В 1942-м, когда высшее партизанское командование еще структурно складывалось, в вопросах стратегии и подходов действий в логове фашистов были разнотолки.

Вадим Гигин, кандидат исторических наук:

Были разные точки зрения. Была точка зрения партийного руководства, Пантелеймона Пономаренко, была точка зрения Ильи Старинова – полковника, заместителя начальника штаба инженерных войск, командира 5-й инженерной бригады, который основывался на опыте организации партизанского движения в годы гражданской войны в Испании. Это больше ставка на диверсионную деятельность, саботаж. Решили попробовать и те, и те методы, посмотреть, какой сработает. И как раз, 1942 год, Старинов привлекает, была такая школа в Быково под Москвой...

Святослав Кулинок, заместитель директора Национального архива Беларуси:

Благодаря тому, что сам Старинов был дока в диверсионный работе, он как раз подготовил их квалифицированно.

Решено было пойти на эксперимент. Базовым партизанским подразделением для тренировок испанцев в Беларуси стал филиал учебно-оперативного центра при Северо-Западной группе ЦК КПБ. Филиал создали при 4-й ударной армии Калининского фронта. Этот фронт вообще для нашей республики был «профильным» – именно здесь в сентябре 1942 года сформировали и Белорусский штаб партизанского движения.

Святослав Кулинок:

При этой группе действовал учебный центр во главе с полковником Казанцевым. И летом 1942 года сюда направили группу – 18 испанцев. Они были направлены на территорию Суражского, Витебского, Городокского районов. Их главная задача была активизировать диверсионную работу на территории этих районов. Через фронтовой шлюз – «Суражские ворота» – группа подготовленных испанских боевиков направляется к партизанам. Святослав Кулинок:

Обучили 2,5 тысячи местных подрывников, обучили подрывному делу. Это в условиях, когда ощущалась острая нехватка квалифицированных диверсантов, подрывников.