Прямой эфир

Праздник с традициями наших предков. Как в Минске отметят День вышиванки?

02 июля 2020 06:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Накануне главного государственного в Минске отмечают еще один праздник – День вышиванки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник с традициями наших предков. Как в Минске отметят День вышиванки?-1

Основной символ праздника – узор-шифр – объединяет наших предков, отражает черты менталитета белорусов – гостеприимство, семейные ценности и миролюбие.

Как правило, мероприятие собирает многочисленных гостей. Этот день не станет исключением. Главная праздничная площадка развернется в 16 часов у Дворца спорта. Там можно будет отведать блюда белорусской кухни, посетить выставку народных промыслов и приобрести сувениры с белорусским орнаментом.

# День Независимости # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Всё больше стран открывают своё воздушное пространство. Куда уже летают самолёты «Белавиа»?
02 июля 2020 06:39

Всё больше стран открывают своё воздушное пространство. Куда уже летают самолёты «Белавиа»?

Чтобы сохранить память о Великой Победе. Аллею Дружбы откроют в Минске 2 июля
02 июля 2020 06:31

Чтобы сохранить память о Великой Победе. Аллею Дружбы откроют в Минске 2 июля

Торжественное собрание накануне Дня Независимости состоится во Дворце Республики
02 июля 2020 06:20

Торжественное собрание накануне Дня Независимости состоится во Дворце Республики