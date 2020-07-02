Праздник с традициями наших предков. Как в Минске отметят День вышиванки?

Новости Беларуси. Накануне главного государственного в Минске отмечают еще один праздник – День вышиванки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной символ праздника – узор-шифр – объединяет наших предков, отражает черты менталитета белорусов – гостеприимство, семейные ценности и миролюбие.

Как правило, мероприятие собирает многочисленных гостей. Этот день не станет исключением. Главная праздничная площадка развернется в 16 часов у Дворца спорта. Там можно будет отведать блюда белорусской кухни, посетить выставку народных промыслов и приобрести сувениры с белорусским орнаментом.