Безотходное производство. Как опытному лесхозу в Борисове удалось вдвое увеличить выручку

Новости Беларуси. В Борисовском опытном лесхозе появится новая линия сортировки и современный пеллетный цех, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Проектные работы завершены. Сегодня пеллетная продукция – прибыльное направление. А еще является безотходным производством. Спрос на качественную продукцию есть как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Ежегодный объем потребления пеллет в мире – более 40 миллионов тонн. Подробности в материале Анастасии Кончиц.

Цех деревообработки – 90 человек. Во всем профессиональный подход. У Сергея Быкова к лесному хозяйству отношение особое. Нравится запах древесины, специфика работы, коллектив. Современное оборудование освоил быстро. С развитием техники работать стало проще, а сбоев на производстве практически не бывает.

Сергей Быков, оператор пеллетного завода Борисовского опытного лесхоза:

Работа интересная, своеобразная. Терпеливость, думаю, здесь нужна. В этом производстве, я бы сказал, что непосредственно больше всего – стрессоустойчивость. Это самый главный фактор этого производства. А все остальное приходит со временем.