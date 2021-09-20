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Безотходное производство. Как опытному лесхозу в Борисове удалось вдвое увеличить выручку

20 сентября 2021 20:57
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Новости Беларуси. В Борисовском опытном лесхозе появится новая линия сортировки и современный пеллетный цех, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Проектные работы завершены.

Сегодня пеллетная продукция – прибыльное направление. А еще является безотходным производством. Спрос на качественную продукцию есть как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Ежегодный объем потребления пеллет в мире – более 40 миллионов тонн.

Подробности в материале Анастасии Кончиц.

Безотходное производство. Как опытному лесхозу в Борисове удалось вдвое увеличить выручку-1

Цех деревообработки – 90 человек. Во всем профессиональный подход. У Сергея Быкова к лесному хозяйству отношение особое. Нравится запах древесины, специфика работы, коллектив. Современное оборудование освоил быстро. С развитием техники работать стало проще, а сбоев на производстве практически не бывает.

Безотходное производство. Как опытному лесхозу в Борисове удалось вдвое увеличить выручку-4

Сергей Быков, оператор пеллетного завода Борисовского опытного лесхоза:
Работа интересная, своеобразная. Терпеливость, думаю, здесь нужна. В этом производстве, я бы сказал, что непосредственно больше всего – стрессоустойчивость. Это самый главный фактор этого производства. А все остальное приходит со временем.

Безотходное производство. Как опытному лесхозу в Борисове удалось вдвое увеличить выручку-7

Мощность производства – четыре тонны пиллет в час. В год – около 30 тысяч. Помимо этого, изготавливают здесь и обрезные доски. Работают две современные линии лесопиления, организован полный цикл переработки.

Подробности в видеоматериале.

# Деревообрабатывающие предприятия Беларуси # общество # Анастасия Кончиц # Антон Юхневич # Александр Матюшевский # Сергей Быков # Фотофакт

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