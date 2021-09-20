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Выездные прививочные пункты. Насколько популярна у белорусов вакцинация за пределами поликлиники?

20 сентября 2021 20:52
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Новости Беларуси. В Могилеве начали работу выездные прививочные пункты. Два первых разместились в крупных торговых центрах города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вакцинация за пределами поликлиники пользуется популярностью у людей. Тем более, что сегодня у могилевских медиков в наличии два вида вакцин: китайского и российского производства. Пятая часть могилевчан уже получила дозу вакцины. С помощью выездных пунктов медики рассчитывают достучаться до каждого и нарастить темпы иммунизации.

Подробности в материале Юлии Мычки.

Выездные прививочные пункты. Насколько популярна у белорусов вакцинация за пределами поликлиники?-1

Могилевская семья Безпальчих отправляется в торговый центр без списка покупок. Цель визита в большой магазин – непривычная и ответственная одновременно. Денис и Елена – родители годовалого малыша, решили сделать вакцинацию от коронавируса в одном из первых выездных прививочных пунктов в Могилеве. Признаются, что ждали именно китайскую вакцину, а новость о том, что привиться можно в торговом центре рядом с домом, избавило их от сомнений по поводу визита в поликлинику.

Выездные прививочные пункты. Насколько популярна у белорусов вакцинация за пределами поликлиники?-4

Денис Безпальчий, житель Могилева:
Это очень удобно, что пункты вакцинации находятся в больших торговых центрах, то есть не контактируем с людьми, как в поликлиниках. Можно прийти с ребенком, сделать прививку.

Выездные прививочные пункты. Насколько популярна у белорусов вакцинация за пределами поликлиники?-7

Елена Безпальчая, жительница Могилева:
Сначала на родственниках проверили, они привились именно китайской. Прошло два-три месяца – все нормально. У нас бабушка привилась первая, дядя привился. Мы решили, что раз у них прошло, то и у нас нормально пройдет.

Выездные прививочные пункты. Насколько популярна у белорусов вакцинация за пределами поликлиники?-10

Вакцинацией населения в прививочном пункте занимается городская поликлиника № 6. Это одно из первых учреждений в Могилевском районе, где прививать людей от коронавируса начали еще весной. И сегодня в зоне обслуживания поликлиники привита почти половина населения. К организации выездного пункта опытные медики подошли со знанием дела. Среди важных акцентов – сделать так, чтобы прививочный пункт вызывал у людей доверие. Стационар укомплектован всем необходимым даже для оказания неотложной помощи.

Выездные прививочные пункты. Насколько популярна у белорусов вакцинация за пределами поликлиники?-13

Виктор Алексейков, главный врач Могилевской поликлиники № 6:
Здесь уже привились более 30 человек. Этот пункт мы оснастили всем необходимым. Здесь созданы все условия, соответствующие процедурному кабинету, кабинету приема врачей.

Выездные прививочные пункты. Насколько популярна у белорусов вакцинация за пределами поликлиники?-16

Перед прививкой пациент попадает на прием к врачу общей практики, который проверяет его на наличие противопоказаний. Большое подспорье – специальная цифровая система, которая дает возможность доктору открыть электронную медицинскую карту пациента.

Выездные прививочные пункты. Насколько популярна у белорусов вакцинация за пределами поликлиники?-19

Татьяна Челак, врач общей практики Могилевской поликлиники № 6:
В электронной карте указаны хронические заболевания, также может быть указано, когда пациент болел коронавирусной инфекцией. Это важно, потому что необходимо соблюдать сроки вакцинации после перенесенной инфекции.

Выездные прививочные пункты. Насколько популярна у белорусов вакцинация за пределами поликлиники?-22

Вакцина китайского производства «Синофарм». На всех этапах ее транспортировки строго соблюдается холодовая цепь.

Выездные прививочные пункты. Насколько популярна у белорусов вакцинация за пределами поликлиники?-25

Вот у нас автомобильный холодильник. Он приобретен, чтобы транспортировать. Подключается к электросети, к автомобилю. Вот здесь хранится наша вакцина.

Данные о вакцинации тут же вносятся в электронную карту пациента, после второй прививки человек может получить сертификат в любом лечебном учреждении. Многие из посетителей торгового центра только присматриваются к такому новшеству. Медики ведут большую информационную работу. Буклеты, календари и даже конфеты. Здесь делают все, чтобы человек осознал важность этой процедуры и пришел.

Выездные прививочные пункты. Насколько популярна у белорусов вакцинация за пределами поликлиники?-28

Юлия Мычка, корреспондент:
Чтобы человек, который желает сделать вакцину, не потерялся в большом торговом центре, сделаны специальные указатели, которые точно доведут его до пункта назначения. Более того, каждые 30 минут система оповещения приглашает всех желающих сделать прививку.

Чтобы сформировать иммунную прослойку и защитить всех от распространения коронавирусной инфекции, необходимо привить 60 % населения.

Выездные прививочные пункты. Насколько популярна у белорусов вакцинация за пределами поликлиники?-31

Алла Ляхович, заместитель главного врача Могилевской центральной поликлиники:
Мы работаем, постоянно стараемся темпы вакцинации усиливать. Сейчас мы получили китайскую вакцину. Если до этого у нас был только «Спутник V» периодически, то сейчас у нас две вакцины в наличии и все желающие могут привиться одной либо второй вакциной.

Выездной прививочный пункт работает по будням с 13:00 до 19:00 в торговом центре по улице Гагарина. При себе обязательно необходимо иметь паспорт.

# Вакцинация # общество # Денис Безпальчий # Елена Безпальчий # Виктор Алексейков # Татьяна Челак # Алла Ляхович # Юлия Мычка # Фотофакт

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