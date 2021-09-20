Выездные прививочные пункты. Насколько популярна у белорусов вакцинация за пределами поликлиники?

Новости Беларуси. В Могилеве начали работу выездные прививочные пункты. Два первых разместились в крупных торговых центрах города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вакцинация за пределами поликлиники пользуется популярностью у людей. Тем более, что сегодня у могилевских медиков в наличии два вида вакцин: китайского и российского производства. Пятая часть могилевчан уже получила дозу вакцины. С помощью выездных пунктов медики рассчитывают достучаться до каждого и нарастить темпы иммунизации. Подробности в материале Юлии Мычки.

Могилевская семья Безпальчих отправляется в торговый центр без списка покупок. Цель визита в большой магазин – непривычная и ответственная одновременно. Денис и Елена – родители годовалого малыша, решили сделать вакцинацию от коронавируса в одном из первых выездных прививочных пунктов в Могилеве. Признаются, что ждали именно китайскую вакцину, а новость о том, что привиться можно в торговом центре рядом с домом, избавило их от сомнений по поводу визита в поликлинику.

Денис Безпальчий, житель Могилева:

Это очень удобно, что пункты вакцинации находятся в больших торговых центрах, то есть не контактируем с людьми, как в поликлиниках. Можно прийти с ребенком, сделать прививку.

Елена Безпальчая, жительница Могилева:

Сначала на родственниках проверили, они привились именно китайской. Прошло два-три месяца – все нормально. У нас бабушка привилась первая, дядя привился. Мы решили, что раз у них прошло, то и у нас нормально пройдет.

Вакцинацией населения в прививочном пункте занимается городская поликлиника № 6. Это одно из первых учреждений в Могилевском районе, где прививать людей от коронавируса начали еще весной. И сегодня в зоне обслуживания поликлиники привита почти половина населения. К организации выездного пункта опытные медики подошли со знанием дела. Среди важных акцентов – сделать так, чтобы прививочный пункт вызывал у людей доверие. Стационар укомплектован всем необходимым даже для оказания неотложной помощи.

Виктор Алексейков, главный врач Могилевской поликлиники № 6:

Здесь уже привились более 30 человек. Этот пункт мы оснастили всем необходимым. Здесь созданы все условия, соответствующие процедурному кабинету, кабинету приема врачей.

Перед прививкой пациент попадает на прием к врачу общей практики, который проверяет его на наличие противопоказаний. Большое подспорье – специальная цифровая система, которая дает возможность доктору открыть электронную медицинскую карту пациента.

Татьяна Челак, врач общей практики Могилевской поликлиники № 6:

В электронной карте указаны хронические заболевания, также может быть указано, когда пациент болел коронавирусной инфекцией. Это важно, потому что необходимо соблюдать сроки вакцинации после перенесенной инфекции.

Вакцина китайского производства «Синофарм». На всех этапах ее транспортировки строго соблюдается холодовая цепь.

Вот у нас автомобильный холодильник. Он приобретен, чтобы транспортировать. Подключается к электросети, к автомобилю. Вот здесь хранится наша вакцина. Данные о вакцинации тут же вносятся в электронную карту пациента, после второй прививки человек может получить сертификат в любом лечебном учреждении. Многие из посетителей торгового центра только присматриваются к такому новшеству. Медики ведут большую информационную работу. Буклеты, календари и даже конфеты. Здесь делают все, чтобы человек осознал важность этой процедуры и пришел.

Юлия Мычка, корреспондент:

Чтобы человек, который желает сделать вакцину, не потерялся в большом торговом центре, сделаны специальные указатели, которые точно доведут его до пункта назначения. Более того, каждые 30 минут система оповещения приглашает всех желающих сделать прививку. Чтобы сформировать иммунную прослойку и защитить всех от распространения коронавирусной инфекции, необходимо привить 60 % населения.