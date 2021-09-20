С 21 сентября в школах и больницах Минской области включат батареи. Когда тепло придёт в квартиры?

Новости Беларуси. Начало отопительного сезона. С 21 сентября тепло начнут подавать в объекты социальной сферы Минской области, прежде всего в сады, школы, больницы, а также музеи и библиотеки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Во все районы направлены пожелания-рекомендации о запуске сезона. В жилых домах батареи станут теплыми, исходя из погодных условий.