С 21 сентября в школах и больницах Минской области включат батареи. Когда тепло придёт в квартиры?

Новости Беларуси. Начало отопительного сезона. С 21 сентября тепло начнут подавать в объекты социальной сферы Минской области, прежде всего в сады, школы, больницы, а также музеи и библиотеки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Начало отопительного сезона. С 21 сентября тепло начнут подавать в объекты социальной сферы Минской области, прежде всего в сады, школы, больницы, а также музеи и библиотеки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Во все районы направлены пожелания-рекомендации о запуске сезона. В жилых домах батареи станут теплыми, исходя из погодных условий.
Необходимо, чтобы температура держалась ниже +8 °C градусов в течение пяти дней. Далее местные исполнительные комитеты будут принимать решение о включении отопления. Процесс запуска поэтапный.