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По улице Чижевских изменится движение общественного транспорта

23 июля 2018 17:43
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Новости Беларуси. Временные неудобства на улице Чижевских: из-за ремонта дороги движение всех видов транспорта ограничено, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По улице Чижевских изменится движение общественного транспорта-1

Дорогу от Игуменского тракта до улицы Янки Лучины расширяют: совсем скоро она станет четырёхполосной. Общественный транспорт пока пойдёт в объезд. Так, автобус №102 проследует по улице Маяковского, Игуменскому тракту, Я. Лучины и Турова в обоих направлениях. А автобусы №3 и 85С поедут по привычному маршруту без дополнительных остановок.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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