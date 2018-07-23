По улице Чижевских изменится движение общественного транспорта

Новости Беларуси. Временные неудобства на улице Чижевских: из-за ремонта дороги движение всех видов транспорта ограничено, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Временные неудобства на улице Чижевских: из-за ремонта дороги движение всех видов транспорта ограничено, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Дорогу от Игуменского тракта до улицы Янки Лучины расширяют: совсем скоро она станет четырёхполосной. Общественный транспорт пока пойдёт в объезд. Так, автобус №102 проследует по улице Маяковского, Игуменскому тракту, Я. Лучины и Турова в обоих направлениях. А автобусы №3 и 85С поедут по привычному маршруту без дополнительных остановок.