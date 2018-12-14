Пресс-тур российских журналистов по Беларуси завершится 14 декабря

Новости Беларуси. Около 100 человек – представители СМИ, эксперты и блогеры из разных регионов России – на протяжении четырёх дней посетили не только столицу, но и области, знакомились с работой предприятий, в том числе спортивных объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Классно, что есть такие объекты». Российские журналисты посетили ПВТ

Своими впечатлениями уже в скором времени они поделятся со своими читателями и зрителями. 14 декабря представителей российского медийного сообщества ждут во Дворце Независимости.