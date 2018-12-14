Прямой эфир

Пресс-тур российских журналистов по Беларуси завершится 14 декабря

14 декабря 2018 06:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Около 100 человек – представители СМИ, эксперты и блогеры из разных регионов России – на протяжении четырёх дней посетили не только столицу, но и области, знакомились с работой предприятий, в том числе спортивных объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Классно, что есть такие объекты». Российские журналисты посетили ПВТ

Своими впечатлениями уже в скором времени они поделятся со своими читателями и зрителями. 14 декабря представителей российского медийного сообщества ждут во Дворце Независимости.

Пресс-тур российских журналистов по Беларуси завершится 14 декабря-1

Где на встрече с главой государства у журналистов будет возможность  из первых уст получить ответы на самые злободневные вопросы белорусско-российских отношений, и не только.

«Чувствую себя, как турист в европейской стране». Российские журналисты посетили МЗКТ

# Союзное государство # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как правильно выбрать новогоднюю ёлку, и какой штраф грозит за незаконную вырубку дерева?
13 декабря 2018 19:07

Как правильно выбрать новогоднюю ёлку, и какой штраф грозит за незаконную вырубку дерева?

И по воде, и по снегу. Новая аэролодка «Пираньи» появилась в парке плавредств у вилейских спасателей
13 декабря 2018 19:06

И по воде, и по снегу. Новая аэролодка «Пираньи» появилась в парке плавредств у вилейских спасателей

В Мингорисполкоме рассказали, каким будет новогодний салют в 2018 году
13 декабря 2018 18:53

В Мингорисполкоме рассказали, каким будет новогодний салют в 2018 году