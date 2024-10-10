Безопасные поездки. Как единый реестр изменит перевозки пассажиров в Беларуси?

Дмитрий Куликовский, заместитель начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникации Республики Беларусь:

Реестр автомобильных перевозок пассажиров создавался с целью обеспечения безопасных перевозок пассажиров. Это в первую очередь. Во вторую очередь, это создание условий для добросовестной конкуренции и повышение уровня оказания услуг для населения. Более того, новыми нормами, указанными Президентом, постановлением Совета Министров, определяются или, можно сказать, конкретизируются нормы по заключению трудовых отношений с водителями.