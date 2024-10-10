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Безопасные поездки. Как единый реестр изменит перевозки пассажиров в Беларуси?

10 октября 2024 13:12
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В Беларуси появился единый реестр для осуществления транспортных перевозок нерегулярного сообщения. Он упорядочивает деятельность водителей такси и маршруток, исключает самозанятость.

Безопасные поездки. Как единый реестр изменит перевозки пассажиров в Беларуси?-2

Дмитрий Куликовский, заместитель начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникации Республики Беларусь:
Реестр автомобильных перевозок пассажиров создавался с целью обеспечения безопасных перевозок пассажиров. Это в первую очередь. Во вторую очередь, это создание условий для добросовестной конкуренции и повышение уровня оказания услуг для населения. Более того, новыми нормами, указанными Президентом, постановлением Совета Министров, определяются или, можно сказать, конкретизируются нормы по заключению трудовых отношений с водителями.

Безопасные поездки. Как единый реестр изменит перевозки пассажиров в Беларуси?-4

Такая система исключает нелегальные поездки, тем самым облегчает работу добросовестным водителям. Так, с 1 ноября появится нововведение. Автомобильные перевозки пассажиров смогут осуществлять только лица, заключившие трудовой договор или открывшие индивидуальное предпринимательство.

Подробнее в видео.

# Дмитрий Куликовский # Транспорт Беларуси # Алина Трус

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