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С чем ассоциируется осень у минчан? Провели опрос

10 октября 2024 13:10
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С чем ассоциируется осень у минчан? Провели опрос-1

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро начинается с вопроса жителям столицы. Давайте пообщаемся с минчанами и узнаем, с чем же у них ассоциируется осень.

С чем ассоциируется осень у минчан? Провели опрос-3

Да, все болеть начинают, гриппы, простуды. Конечно, красиво, но это до первого дождя. Вот сейчас дождь прошел, вот где листья золотые.

С чем ассоциируется осень у минчан? Провели опрос-5

– Осень? С холодами.
– Только с холодами?
– Наверное, да. 

С чем ассоциируется осень у минчан? Провели опрос-7

Желтые листья. Близость зимы.

С чем ассоциируется осень у минчан? Провели опрос-9

С хорошим настроением. 
– Правда с хорошим? 
– Конечно. У природы нет плохой погоды. 

С чем ассоциируется осень у минчан? Провели опрос-11

– С чем у вас ассоциируется осень?
– Ну, наверное, с каким-то спокойствием, когда хочется посидеть дома, а когда на улице идет дождь, можно посмотреть какой-то фильм или почитать книжку.

Подробнее в видео.

# Опрос минчан

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