С чем ассоциируется осень у минчан? Провели опрос

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро начинается с вопроса жителям столицы. Давайте пообщаемся с минчанами и узнаем, с чем же у них ассоциируется осень.
Алина Трус, корреспондент:
Новое утро начинается с вопроса жителям столицы. Давайте пообщаемся с минчанами и узнаем, с чем же у них ассоциируется осень.
Да, все болеть начинают, гриппы, простуды. Конечно, красиво, но это до первого дождя. Вот сейчас дождь прошел, вот где листья золотые.
– Осень? С холодами.
– Только с холодами?
– Наверное, да.
Желтые листья. Близость зимы.
– С хорошим настроением.
– Правда с хорошим?
– Конечно. У природы нет плохой погоды.
– С чем у вас ассоциируется осень?
– Ну, наверное, с каким-то спокойствием, когда хочется посидеть дома, а когда на улице идет дождь, можно посмотреть какой-то фильм или почитать книжку.
Подробнее в видео.