С чем ассоциируется осень у минчан? Провели опрос

Алина Трус, корреспондент:

Новое утро начинается с вопроса жителям столицы. Давайте пообщаемся с минчанами и узнаем, с чем же у них ассоциируется осень.

Да, все болеть начинают, гриппы, простуды. Конечно, красиво, но это до первого дождя. Вот сейчас дождь прошел, вот где листья золотые.

– Осень? С холодами.

– Только с холодами?

– Наверное, да.

Желтые листья. Близость зимы.

– С хорошим настроением.

– Правда с хорошим?

– Конечно. У природы нет плохой погоды.