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Эксперты не исключают присоединение Грузии, Молдовы и Украины к СНГ в будущем

10 октября 2024 12:37
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За восстановление семьи СНГ в прежнем составе, включая Грузию, Молдову и Украину, выступил Александр Лукашенко, принимая участие в саммите глав стран Содружества, который завершился в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Эксперты не исключают присоединение Грузии, Молдовы и Украины к СНГ в будущем-2

Как подчеркивают эксперты, это вопрос не сегодняшнего и не завтрашнего дня, однако вполне закономерный итог, если посмотреть на то, как и чем живет объединение сегодня. Взаимный товарооборот достиг 60 миллиардов долларов и продолжает расти. Статус СНГ на международной арене игнорировать невозможно. Это заметно и ввиду частого упоминания Содружества западными странами. Вашингтон и Брюссель, мягко говоря, напрягает крепость отношений на постсоветском пространстве. Кроме того, продолжается активное развитие технологического суверенитета. С подобной инициативой на саммите выступил и Александр Лукашенко. 

Лукашенко на саммите в Москве: «Мы являемся свидетелями глубочайшего кризиса международных отношений». Подробности.

Эксперты не исключают присоединение Грузии, Молдовы и Украины к СНГ в будущем-4

Как отмечают эксперты, долгое время казалось, что СНГ создано, чтобы цивилизованно разойтись после распада СССР. Но уже давно роль Содружества возросла. В современном мире только через кооперацию и сотрудничество можно добиться благополучия и развития и, только объединив голоса, усилить влияние и от слов перейти к действиям.

Эксперты не исключают присоединение Грузии, Молдовы и Украины к СНГ в будущем-6

Александр Степанов, политолог (Россия):
Я надеюсь, что данные интеграционные процессы, они в совокупности будут иметь, безусловно, положительный результат, но ключевым моментом является практикоориентированность. Мы видим, что сегодня идут конкретные шаги, предпринимаются конкретные мероприятия, выделяются средства на решение задач. И это очень существенный задел на будущее, это работа на десятилетие.

Ядром Содружества является Договор о зоне свободной торговли. За первое полугодие 2024 рост ВВП стран – участниц СНГ составил 4,7 %. Тем не менее СНГ не зациклено лишь на себе и выступает за расширение и усиление взаимодействия с другими международными объединениями. Такими как ШОС, БРИКС и остальные. Потому в Москве часто звучала и эта инициатива.

# СНГ

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