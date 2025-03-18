Некоторые сельхозпредприятия Беларуси уже на финише сева ранних зерновых культур

Весенняя посевная кампания. Южные и центральный регионы, особенно Брестская область, активно выполняют весь комплекс полевых работ. В стране уже есть и сельхозпредприятия, которые завершают сев ранних зерновых. В ближайшие пару дней перейдут к закладке в почву семян однолетних и многолетних трав, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается данных по всей Беларуси, ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) посеяны на площади в 42 тысячи гектаров – это 7 % плана. Год назад было соответственно 19 тысяч и 3 %. По оценкам экспертов, резкое изменение температуры в середине марта с плюса на минус проблем земледельцам не добавит. Похожие ситуации случались и раньше, и, как правило, негативно на будущий урожай они не влияли. Озимые хорошо перенесли февральское понижение температуры, в марте перепад оказался куда меньше. Вместе с тем ученые говорят, что окончательный вывод о состоянии растений можно будет сделать только после начала их активной вегетации.