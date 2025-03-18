Огневая подготовка и управление дронами – в военно-патриотическом клубе «Лазурит» занимаются 80 детей

Воспитать настоящих патриотов. В военно-патриотическом клубе «Лазурит» занимаются 80 ребят в возрасте от 9 до 17 лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они изучают строевую, медицинскую и огневую подготовку, тренируются в рукопашном бою. С 2025 года к занятиям добавилось управление беспилотными летательными аппаратами. В часть дети приходят после школы – клуб не мешает их учебе, а, наоборот, дисциплинирует и закаляет характер.

Даниил Макаренко, заместитель командира войсковой части 5525:

Эти занятия, которые проводятся с ними, они очень серьезно детей дисциплинируют. Учат быть в коллективе, учат взаимопомощи, взаимовыручке. Учат историю, учат настоящих героев, героев Великой Отечественной войны, героев внутренних войск. На их примерах строится формирование характера наших детей и их дальнейшее стремление в будущем созидать и творить только добро.