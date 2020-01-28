Безопасно ли оставлять свои данные для оформления скидочных карт? Закон о защите информации обсуждают в Беларуси

Новости Беларуси. Принятие закона «О защите персональных данных» будет способствовать развитию бизнеса в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение прозвучало во время заседания рабочей группы в парламенте. Здесь обсудили доработку документа. Свои предложения озвучили представители госорганов, а также частных компаний. Среди них – Нацбанк, МВД, Министерство культуры.

Так, законодательно запретят передавать личные данные физлиц из одной торговой сети в другую. Нормы ответственности за это (а также уполномоченная структура по защите данных) определяются. Отметим, новый закон коснется всех сфер деятельности: от банковского до медсектора и станет первым такого рода в стране.

Игорь Мартынов, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Порой как получается: мы приходим в магазин, получаем какую-то скидочную карту, предоставляем свои персональные данные, не задумываясь, зачем, куда и для чего? Поэтому и возникла необходимость рассмотреть и принять данный законопроект для того, чтобы защитить наших граждан от того, чтобы эти персональные данные, которые предоставляются куда-либо, были надежно защищены.