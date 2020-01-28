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Безопасно ли оставлять свои данные для оформления скидочных карт? Закон о защите информации обсуждают в Беларуси

28 января 2020 15:31
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Новости Беларуси. Принятие закона «О защите персональных данных» будет способствовать развитию бизнеса в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение прозвучало во время заседания рабочей группы в парламенте.

Здесь обсудили доработку документа. Свои предложения озвучили представители госорганов, а также частных компаний. Среди них – Нацбанк, МВД, Министерство культуры.

Безопасно ли оставлять свои данные для оформления скидочных карт? Закон о защите информации обсуждают в Беларуси-1

Так, законодательно запретят передавать личные данные физлиц из одной торговой сети в другую. Нормы ответственности за это (а также уполномоченная структура по защите данных) определяются. Отметим, новый закон коснется всех сфер деятельности: от банковского до медсектора и станет первым такого рода в стране.

Безопасно ли оставлять свои данные для оформления скидочных карт? Закон о защите информации обсуждают в Беларуси-4

Игорь Мартынов, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Порой как получается: мы приходим в магазин, получаем какую-то скидочную карту, предоставляем свои персональные данные, не задумываясь, зачем, куда и для чего? Поэтому и возникла необходимость рассмотреть и принять данный законопроект для того, чтобы защитить наших граждан от того, чтобы эти персональные данные, которые предоставляются куда-либо, были надежно защищены.

Безопасно ли оставлять свои данные для оформления скидочных карт? Закон о защите информации обсуждают в Беларуси-7

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:
Для общества и государства должны быть прозрачные правила со всеми вытекающими отсюда последствиями. Нужно создать комплекс мероприятий по защите персональных данных, чтобы гражданин мог получить доступ к своим персональным данным или потребовать у оператора, чтобы эти персональные данные были обезличены и уничтожены.

Напомним, законопроект «О защите персональных данных» был принят в первом чтении. Он предполагает получение согласия пользователя на сбор, хранение и передачу информации о нем. Документ разрабатывался с учетом опыта ЕС, а также норм Международной конвенции. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен Палатой представителей во втором чтении на весенней сессии.

Безопасно ли оставлять свои данные для оформления скидочных карт? Закон о защите информации обсуждают в Беларуси-10

# Государственная информационная политика # общество # Игорь Мартынов # Алексей Бегун # Фотофакт

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