Безналичная оплата станет проще! В Беларуси в тестовом режиме запустили систему платежей по QR-коду

Шаг, который изменит подход к оплате покупок. В Беларуси в тестовом режиме запустили систему платежей по QR-коду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воспользоваться инновационным способом скоро смогут все жители страны. Для совершения платежей не понадобятся наличные, пластиковая карта, а также привязка к ней в телефоне, достаточно будет отсканировать специальный код. Средства поступят мгновенно. О деталях платежного сервиса – Глеб Прокофьев.

Безналичная оплата становится проще. Для использования системы мгновенных платежей достаточно банковского мобильного приложения. Отсканируйте QR-код на терминале, подтвердите транзакцию – и покупка оплачена. О картах и наличке можно забыть.

Валерий Симонов, директор Департамента эквайринга и платежной инфраструктуры банка:

Достаточно иметь мобильное приложение. Открыть текущий счет. Но даже если у вас нет этого счета, то система очень быстро подскажет путь, и мгновенно счет открывается. Пополнить можно его как переводом с карты на карту и также через платежную систему ЕРИП. В дальнейшем также прорабатывается возможность, чтобы была привязка именно карты, карт-счета. Первые тестовые платежи с использованием новой системы прошли 30 декабря. Ее принципиальное отличие от уже существующих решений – использование банковского счета вместо карточных технологий.

Наталия Василевская, исполнительный директор НКФО ЕРИП:

Давно знаем систему платежей ЕРИП. И данное информационное взаимодействие, оно также планируется, что будет безопасным и прозрачным. Денежные средства на счета организации торговли и сервиса зачисляются мгновенно, на момент совершения платежа. Это большое преимущество, потому что это создает сокращение кассового разрыва и, естественно, повышает ликвидность предприятия. В объемах крупного ретейла это очень существенная экономия получается. Национальный банк возьмет на себя регулирование сервиса и установление тарифов по его использованию для юрлиц. При этом ожидается, что для бизнеса новая платежная политика будет выгоднее по сравнению с карточными системами. Глеб Прокофьев, корреспондент:

Иностранные платежные системы все чаще становятся недоступными в торговых точках. Отечественный сервис платежей станет хорошей альтернативой. Воспользоваться им можно будет уже в феврале.

На начальном этапе опробовать новинку смогут лишь клиенты нескольких банков и в ограниченном числе торговых точек. К июлю перечень возрастет. Все банки первой группы системной значимости должны будут в обязательном порядке подключиться к проекту. Остальные присоединятся к концу 2026-го. Антон Подрез, начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Беларуси:

В настоящее время мы ведем работы с Министерством по налогам и сборам, в том числе по определению, в каких магазинах это может использоваться. И со своей стороны скажу, что Национальный банк делает этот проект максимально удобным для юридических лиц, дабы минимизировать любые доработки с их стороны. Мы понимаем в настоящее время, как можно и нужно развивать этот сервис. И в том числе уже порядка полугода, наверное, или год работаем на предмет расширения нашего сервиса, чтобы у наших граждан была возможность в том числе оплачивать с использованием наших белорусских инструментов за границей, в дружеских нам странах.