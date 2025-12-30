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Сбить ракету «Орешника» в полёте практически невозможно – Богодель

30 декабря 2025 16:41
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Новейший российский ракетный комплекс «Орешник» официально заступил на боевое дежурство на территории нашей страны. Министерство обороны Беларуси предоставило видеокадры этого процесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минобороны Беларуси показали кадры заступления на боевое дежурство ракетного комплекса «Орешник».

Сбить ракету «Орешника» в полёте практически невозможно – Богодель-2

Ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на дальности до 5 тысяч километров. Он может иметь как обычное так и ядерное снаряжение. А также выполнять пуски из любой точки маршрута боевого патрулирования.

Сбить ракету «Орешника» в полёте практически невозможно – Богодель-4

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Сбить данную ракету в полете практически невозможно, поскольку она может развивать скорость порядка 12 махов. Для сравнения, например, всем известный Patriot развивает чуть более 5 махов, а системы THAAD или те же системы Arrow, которые располагаются в Израиле, вряд ли достигают и 8 махов. 

Поэтому сбить ее ракету, даже самыми современными средствами, по сути своей, невозможно. В целом вообще комплекс «Орешник», без преувеличения, можем назвать комплексом, опередившим свое время.

Сбить ракету «Орешника» в полёте практически невозможно – Богодель-6

Перед заступлением на боевое дежурство специалисты боевых расчетов пуска, связи и охраны прошли необходимую подготовку на современных учебно-тренировочных средствах. Все это позволяет обеспечить слаженность действий личного состава, сократить время принятия решений и гарантировать надежность комплекса в условиях реального боевого применения.

Важнейший и принципиальный момент: «Орешник» на территории Беларуси – это не оружие нападения, а фактор сдерживания и гарантия мира. Именно таких принципов придерживается Минск.

# Андрей Богодель # Национальная безопасность

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