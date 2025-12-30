Сбить ракету «Орешника» в полёте практически невозможно – Богодель

Новейший российский ракетный комплекс «Орешник» официально заступил на боевое дежурство на территории нашей страны. Министерство обороны Беларуси предоставило видеокадры этого процесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минобороны Беларуси показали кадры заступления на боевое дежурство ракетного комплекса «Орешник».
Ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на дальности до 5 тысяч километров. Он может иметь как обычное так и ядерное снаряжение. А также выполнять пуски из любой точки маршрута боевого патрулирования.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Сбить данную ракету в полете практически невозможно, поскольку она может развивать скорость порядка 12 махов. Для сравнения, например, всем известный Patriot развивает чуть более 5 махов, а системы THAAD или те же системы Arrow, которые располагаются в Израиле, вряд ли достигают и 8 махов.
Поэтому сбить ее ракету, даже самыми современными средствами, по сути своей, невозможно. В целом вообще комплекс «Орешник», без преувеличения, можем назвать комплексом, опередившим свое время.
Перед заступлением на боевое дежурство специалисты боевых расчетов пуска, связи и охраны прошли необходимую подготовку на современных учебно-тренировочных средствах. Все это позволяет обеспечить слаженность действий личного состава, сократить время принятия решений и гарантировать надежность комплекса в условиях реального боевого применения.
Важнейший и принципиальный момент: «Орешник» на территории Беларуси – это не оружие нападения, а фактор сдерживания и гарантия мира. Именно таких принципов придерживается Минск.