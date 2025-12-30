2 миллиона тонн! В Беларуси установили новый рекорд по добычи нефти

Да, если заглянуть в историю вопроса, в 1970-е – на пике разработки месторождений – было больше, но после уровень добычи десятилетиями снижался, и лишь в 2017-м удалось впервые выйти на прирост. И вот сейчас тренд сохраняется. В компании «Белоруснефть» это называют очень важным шагом в обеспечении энергетической безопасности страны.

Есть 2 миллиона тонн! Белорусские нефтяники установили рекорд годовой добычи «черного золота» за последние 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый промышленный приток нефти на Речицком месторождении получили еще 60 лет назад. После пика добычи в 1975-м объемы извлеченного «черного золота» в стране стали снижаться. Однако тенденцию удалось изменить благодаря технологиям и интенсивному труду специалистов. Последние 9 лет показатели растут, а в этом достигли рекорда 30-летней давности – за год белорусские нефтяники добыли 2 миллиона тонн углеводородов.

Александр Цыбранков, начальник НГДУ «Речицанефть» РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»:

Это череда знаковых событий, важных решений, комплексного подхода в целом всего производственного конвейера: начиная от поиска новых залежей до разведки зрелых месторождений, разработки новой нефти в виде нетрадиционных запасов. Это большой комплекс работ технико-технологического и инженерного уровня.

Эта отрасль была и остается важной частью экономики: нефть – это не только топливо, но и сырье для целого ряда экспортных товаров: от косметики до одежды. Несмотря на рост показателей, потенциал у этой сферы значительно выше.

Об этом шла речь еще летом на совещании во Дворце Независимости. Как отметил Александр Лукашенко – компетенций для добычи «черного золота» в стране хватает. Объемы растут, но не так быстро, как хотелось бы. А тем временем в развитие отрасли вкладываются большие деньги.