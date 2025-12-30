2 миллиона тонн! В Беларуси установили новый рекорд по добычи нефти
Есть 2 миллиона тонн! Белорусские нефтяники установили рекорд годовой добычи «черного золота» за последние 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Да, если заглянуть в историю вопроса, в 1970-е – на пике разработки месторождений – было больше, но после уровень добычи десятилетиями снижался, и лишь в 2017-м удалось впервые выйти на прирост. И вот сейчас тренд сохраняется. В компании «Белоруснефть» это называют очень важным шагом в обеспечении энергетической безопасности страны.
Но сможем ли поднять планку еще выше – резонным вопросом задалась Анна Корольчук.
Первый промышленный приток нефти на Речицком месторождении получили еще 60 лет назад. После пика добычи в 1975-м объемы извлеченного «черного золота» в стране стали снижаться. Однако тенденцию удалось изменить благодаря технологиям и интенсивному труду специалистов. Последние 9 лет показатели растут, а в этом достигли рекорда 30-летней давности – за год белорусские нефтяники добыли 2 миллиона тонн углеводородов.
Новый рекорд – белорусские нефтяники достигли отметку в 2 млн тонн добытой нефти за 2025 год.
Александр Цыбранков, начальник НГДУ «Речицанефть» РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»:
Это череда знаковых событий, важных решений, комплексного подхода в целом всего производственного конвейера: начиная от поиска новых залежей до разведки зрелых месторождений, разработки новой нефти в виде нетрадиционных запасов. Это большой комплекс работ технико-технологического и инженерного уровня.
Эта отрасль была и остается важной частью экономики: нефть – это не только топливо, но и сырье для целого ряда экспортных товаров: от косметики до одежды. Несмотря на рост показателей, потенциал у этой сферы значительно выше.
Об этом шла речь еще летом на совещании во Дворце Независимости. Как отметил Александр Лукашенко – компетенций для добычи «черного золота» в стране хватает. Объемы растут, но не так быстро, как хотелось бы. А тем временем в развитие отрасли вкладываются большие деньги.
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Долгожданная отметка в 2 миллиона тонн нефти лишь начало пути в укреплении государственной экономики и обеспечении энергетической безопасности страны. Предприятие нацелено на новый рекорд.
Александр Ляхов, генеральный директор компании «Белоруснефть»:
У нас сегодня не сокращается наша ресурсная геологическая база. Мы уверенно смотрим в завтрашний день. В планах компании на 2026 год – добыча 2 миллионов 100 тысяч тонн нефти.
К 2030-му предприятие планирует выйти на уровень годовой добычи в 2 миллиона 300 тысяч тонн нефти. Развитие технологий и накопленный опыт позволяют раскрыть потенциал мест, ранее названных бесперспективными. Сегодня геологи уверены, что недра Беларуси таят еще много сокровищ.
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