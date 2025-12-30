Беларусь планирует увеличить ВВП почти на 16% до 2030 года

Энергетическая независимость и технологический суверенитет – в числе главных трендов предстоящей пятилетки. Почти на 16 % в Беларуси планируется увеличить ВВП до 2030 года – это основной маркер экономики. И это, безусловно, на прочной социальной базе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Амбициозные задачи на пятилетку детализирует целая серия государственных программ. Так, основной социальный тренд обеспечит программа развития демографического потенциала. Здесь до 2030-го запланировано три масштабных проекта: от материальной поддержки семей и укрепления репродуктивного здоровья белорусов до пропаганды материнства и отцовства.

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Важнейшая база для семьи, тем более многодетной, – решение квартирного вопроса. На это нацелена еще одна госпрограмма. К 2030-му количество квадратных метров в среднем на человека должно возрасти до 33 с учетом различий между регионами, а также городом и селом.

В рамках госзаказа за пятилетку планируется построить не менее миллиона с четвертью квадратов. Особое внимание энергоэффективным электродомам – такого жилья должно стать больше на 2 миллиона квадратных метров. В числе трендов также арендное жилье. Таких квартир за пятилетку построят 5 миллионов квадратов, и это четверть от всего запланированного объема.

В предстоящей пятилетке делаем ставку на инновации. Этот тренд поддерживает соответствующая госпрограмма. Так, к 2030-му доля инновационно-активных организаций увеличится до 45 % в структуре экономики, а объем экспорта высокотехнологичной продукции достигнет в стоимостном выражении 9 млрд рублей. Сумму в 7,8 млрд рублей направят на реализацию госпрограммы развития транспорта. В течение пятилетки ставка на обновление подвижного состава.