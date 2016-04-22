Безнаказанность в строительстве: заказал дорогой ремонт «под ключ» в хай-тек – и прораб уже в Египте

Странная вещь современная экономика: за базар отвечают, а за рынок — нет. Героиня этого сюжета пыталась найти счастье на рынке жилья. И теперь жалуется, что ее развели, словно кролика.

Жизнь в столице обходится в копеечку. А точнее — во много миллионов рублей. Особенно дорог большой город для приезжих, снимающих жильё. Аренда квартиры в Минске начинается от трех с половиной и беззастенчиво растут до 30 млн. рублей в месяц. На время поделиться своим жильем решила и минчанка Диана Змитрович. Вот только квартирант оказался проблемным.

Диана Змитрович:

Начались вопросики по оплате. Он постоянно: «Завтра-завтра-послезавтра». Потом начались не то, чтобы угрозы, а: «Я вам обещал 10 числа платить, значит, 10 и буду платить. Нечего мне звонить и напоминать». За свет он не оплатил вообще – у нас задолженность за полгода. За последний месяц он не заплатил за коммунальные платежи – мы так его и не уговорили это сделать.

Наглость, как известно, второе счастье. Счастливый безмерно квартирант Алексей Никонович, вместе с женой, сменили замки на дверях квартиры и умудрились целых полгода находить веские причины, чтобы не платить за аренду, а недавно пара и вовсе ушла по-английски.

Диана Змитрович:

Мы с ноября месяца не можем попасть в собственную квартиру. До этого приезжали, всё нормально было. А один раз приехали (нужно было в квартиру попасть), и были сменены замки. Пришлось вызывать аварийную службу. Алексея нету, и вот что осталось от квартиры.

Лёгкий погром, сломанная мебель, множество просверленных отверстий в стенах и зияющая дыра на месте былого доверия к людям – вот что осталось у хозяйки квартиры. До сих пор Диана с супругом не могут понять, как могли позволить непростому парню Алексею дурачить себя целых полгода.

Диана Змитрович:

Мне кажется, он обладает каким-то… Он или психолог… Понимаете, он обволакивает, когда с ним разговариваешь.

Дмитрий Шераухов:

В феврале месяце я приехал к нему, чтобы по-мужски поговорить. Они устроили тут с женой сцену развода: она выносила вещи, кричала на него, поэтому я посмотрел, что семейные проблемы, думаю: «Да, может подожду ещё две недельки». Через две недельки прихожу, а жена в добром здравии, бодрая, и у них всё нормально. Да, смешная история. Вот поэтому они такие артисты, и когда их видишь, можно только аплодисменты им.

Как выяснилось позже, белорусские Бонни и Клайд успешно гастролируют по Минску уже не первый год. Прораб Алексей и мастер маникюра Юлия мастерски обвели вокруг пальца, по крайней мере, четырёх квартиродателей. Елена Стецкая – в числе пострадавших. Ей квартирант Никонович должен 13 млн. рублей и 900 долларов личного долга.

Елена Стецкая:

Пять месяцев он у нас проживал, мы не могли его выселить. За два месяца он не оплатил – съехал. Просили хотя бы просто выехать и вот полгода мы судимся. Суд мы выиграли, но мы ничего не добились: ни денег, только нервы потрепанные.

И это притом, что договор найма жилого помещения у хозяек обеих квартир был составлен, квартиродатели до сих пор исправно платят налог за сдачу жилья и расплачиваются за собственную доверчивость. По закону, подобные гражданско-правовые споры решаются в суде, однако на практике деньги истец может получить совсем не скоро.

Увидеть свои кровные давно отчаялся и минчанин Сергей Кравченя. Четыре года назад мужчина заказал прорабу Алексею Никоновичу ремонт квартиры «под ключ». Цена вопроса – 20.000 долларов, срок исполнения – 1,5 месяца. Вот только чёткими условия договора оказались исключительно для заказчика.

Сергей Кравченя:

Я сколько раз являлся к себе в квартиру, а там украинцы жили, какие-то талибы жили, чуть ли не нары. На полу находились люди. Я открываю дверь, а на меня: «Ты кто, слышишь?» Я говорю: «А вы кто? Я вообще-то хозяин квартиры!» - «А мы рабочие этого Алексея. Мы должны объект на Немиге делать, а здесь, сказал, общежитие будет».

Сергей терпеливо ждал воплощения дизайнерской сказки у себя в квартире. Обещали сделать как на макетах 3D модели, ремонт класса «хай-тэк», но вышло, как водится, «хай так». Потеряв два года и 20.000 долларов, хозяин квартиры узнал, что связался с ушлым человеком. И здесь квартирант Алексей Никонович открывает нам новые грани своей противоречивой натуры.

Сергей Кравченя:

В итоге он вообще потом исчез, выключил номера телефонов, и последняя его смсочка была – он уже был в Египте, отдыхал на лазурном берегу. Я понял, что это было для того, чтобы показать: «Вот на что ушли твои денежки. Лови меня, пока!»

Оказывается, в качестве прораба, Никонович взял предоплату, по крайней мере, с 20-ти клиентов, а затем скрылся – всё так же по-английски. В прошлом году предприимчивый уроженец Гомеля был судим за незаконную предпринимательскую деятельность. Приговорён к двум годам условно и к штрафу в 800 млн. рублей. Однако проблемы с законом не приглушили наглость Никоновича.

Сергей Кравченя:

И никто не может вернуть свои деньги! Что делать дальше, мы не знаем.

Марина Авсянникова, адвокат:

Конечно, людям необходимо обращаться. Чем больше их наберётся, тем больше вероятность, что будет возбуждено уголовное дело по статье 209, но по части, в зависимости от причиненного ущерба, объёма денег, которыми завладел этот человек. Но, если действительно он эту схему неоднократно проделывает: заключает договор, берёт предоплату и тут же исчезает, то конечно мы здесь говорим о настоящем мошеннике, которого пока ещё просто не поймали.

Досадно, но факт: даже суд не гарантирует истцу возврат своих денег. Ведь если у должника «финансы поют романсы», а имущества для конфискации нет, то и взять с него, увы, нечего.

Сергей Кравченя:

Сегодняшним днём в сфере строительства, я понял, что безнаказанность почти везде. Своих друзей расспрашивал по строительству. У всех такие же ситуации: обойщики обманывают, эти не то сделали. И нигде доказать никак нельзя.

Но, прежде всего, нельзя опускать руки. И, как выше сказал адвокат, чем больше жертв Никоновича сплотится и организуется в своём возмущении, тем больше шансов, что из административного и гражданского дело Никоновича превратится в уголовное. Можно поспорить, что как только замаячит реальный срок, дело сдвинется с мёртвой точки, и шансы на возврат долгов несоизмеримо возрастут.

Никогда не вносите 100-процентную предоплату за ремонт или другие услуги. В Беларуси не существует закона, обязывающего заказчика платить наперёд. Зато недобросовестных исполнителей такая практика только радует.