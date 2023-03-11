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Беженцы по-прежнему остаются разменной монетой в играх еврочиновников

11 марта 2023 06:58
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В каждой стране своя тактика действий в отношении мигрантов. Польша выбирает ту, которая нарушает все возможные международные нормы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беженцы по-прежнему остаются разменной монетой в играх еврочиновников-1

В последнее время там уже и не скрывают, что насильственное вытеснение беженцев поставлено на поток. Только за последнюю неделю белорусскими пограничниками зафиксированы четыре такие попытки. Калитки в глухом заборе (якобы предназначенные для животных) стали вратами избавления от нежелательных гостей. В отношении людей, находящихся в уязвимом положении, применяется физическая сила и слезоточивый газ. Беженцы по-прежнему остаются разменной монетой в играх европейских дипломатов. Пока решение миграционного кризиса намеренно затягивается, люди, уже пострадавшие от войны и экономического коллапса, продолжают страдать на границах ЕС.

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# Беженцы # общество # Фотофакт

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