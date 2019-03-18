Безбилетник и контролёр подрались на остановке. Что говорят в «Минсктрансе»

Показываем в программе «Добро пожаловаться» видео, где контролёр пытается жёстко утихомирить безбилетника, в то время как тот изо всех сил отмахивается от штрафа. Дело за секунды доходит до рукопашной! Разнять драку с трудом удаётся случайным прохожим.

Это ЧП случилось ещё в конце февраля, но в «Минсктрансе» лишь разводят руками – работа контролёров и опасна, и трудна. А злостных неплательщиков порой приходится, действительно, чуть ли не за руку хватать.

Юрий Давидович, начальник контрольно-ревизорской службы ГП «Минсктранс»: Пассажир пытался скрыться, контролёр его удерживал до прибытия сотрудников милиции. Ни контролёр, ни пассажир не пострадал. Если человек толкнул контролёра или ударил, то здесь может быть применение физической силы со стороны контролёра, как самооборона, как в данном случае.

По закону, контролёр имеет полное право задержать нарушителя до приезда правоохранителей. Но в каком объёме допустимо применение физической силы – нормами не прописано. Именно поэтому случаи вроде этого и вызывают возмущение.

Юрий Давидович:

Я не рекомендую своим контролирующим лицам так делать: брать за руку, потому что мы не знаем, что у человека с рукой.

По статистике, именно работа контролёров считается одной их самых напряжённых – в эту профессию идут только люди со стальными нервами. Сегодня в «Минсктрансе» насчитывается 200 таких специалистов.

За 6 лет ревизорской работы Андрей Дрозд повидал многое. Но скандальное видео шокировало и его. Мужчина уверяет: главное в подобной ситуации – искать выход из конфликта.