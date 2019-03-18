Безбилетник и контролёр подрались на остановке. Что говорят в «Минсктрансе»
Показываем в программе «Добро пожаловаться» видео, где контролёр пытается жёстко утихомирить безбилетника, в то время как тот изо всех сил отмахивается от штрафа. Дело за секунды доходит до рукопашной! Разнять драку с трудом удаётся случайным прохожим.
Это ЧП случилось ещё в конце февраля, но в «Минсктрансе» лишь разводят руками – работа контролёров и опасна, и трудна. А злостных неплательщиков порой приходится, действительно, чуть ли не за руку хватать.
Юрий Давидович, начальник контрольно-ревизорской службы ГП «Минсктранс»:
Пассажир пытался скрыться, контролёр его удерживал до прибытия сотрудников милиции. Ни контролёр, ни пассажир не пострадал. Если человек толкнул контролёра или ударил, то здесь может быть применение физической силы со стороны контролёра, как самооборона, как в данном случае.
По закону, контролёр имеет полное право задержать нарушителя до приезда правоохранителей. Но в каком объёме допустимо применение физической силы – нормами не прописано. Именно поэтому случаи вроде этого и вызывают возмущение.
Юрий Давидович:
Я не рекомендую своим контролирующим лицам так делать: брать за руку, потому что мы не знаем, что у человека с рукой.
По статистике, именно работа контролёров считается одной их самых напряжённых – в эту профессию идут только люди со стальными нервами. Сегодня в «Минсктрансе» насчитывается 200 таких специалистов.
За 6 лет ревизорской работы Андрей Дрозд повидал многое. Но скандальное видео шокировало и его. Мужчина уверяет: главное в подобной ситуации – искать выход из конфликта.
Андрей Дрозд, контролёр пассажирского транспорта:
Главное – не обострять обстановку, которая происходит в данный момент. Вести себя более сдержанно, стараться обстановку сглаживать.
Ревизор Наталья Бондарь уверяет: «зайцев» она может вычислить на раз-два. Но за целый год работы, убеждает женщина – не было ни дня без конфликта в транспорте. Безбилетники чудят не по-детски!
Наталья Бондарь, контролёр пассажирского транспорта:
Бывает, и кусаются, и царапаются. Заходишь на порог – выбегает 2-3 человека. Молодёжь, в основном. Человек в нетрезвом виде себя ведёт неадекватно.
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Но не все контролёры так беспощадны и отчаянны, как герой нашумевшего ролика. Порой безбилетников жалеют даже самые суровые ревизоры и идут на уступки.
Наталья Бондарь:
Иногда пожилые люди забывают, что пробивали этот билет или не видят из-за плохого зрения, и пробивают его снова.
Контролёры непреклонны: нет билета – плати штраф! И рекомендуют покупать проездной заранее. Закон здесь целиком на их стороне.