Безбарьерный проезд для велосипедистов организуют на 20 улицах Минска

Новости Беларуси. Кататься в Минске на велосипеде станет удобнее. Сразу на 20 улицах организуют безбарьерный проезд для двухколесного транспорта. С каждым годом популярность такого отдыха растет.

В этом сезоне в Минске открыты двери 20 пунктов проката, где предложат более 250 велосипедов.

К этой цифре нужно прибавить и частный сервис. Стоимость услуг демократичная: час езды обойдется от 20 до 40 тысяч рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Евгений Хоружий, председатель ОО «Минское велосипедное общество»:

На данный момент в каждом из районов города делалось понижение бордюров, делалось оборудование таких велосипедных маршрутов скорее, не велосипедных дорожек. К сожалению (не все они закончены, не нанесена разметка, знаки). Но тем не менее в большинстве в каждом районе где-то по километра 3-4 есть. Можно вспомнить улицы Притыцкого, проспект Машерова, еще несколько улиц.