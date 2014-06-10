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Безбарьерный проезд для велосипедистов организуют на 20 улицах Минска

10 июня 2014 18:11
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Новости Беларуси. Кататься в Минске на велосипеде станет удобнее. Сразу на 20 улицах организуют безбарьерный проезд для двухколесного транспорта. С каждым годом популярность такого отдыха растет.

В этом сезоне в Минске открыты двери 20 пунктов проката, где предложат более 250 велосипедов.

К этой цифре нужно прибавить и частный сервис. Стоимость услуг демократичная: час езды обойдется от 20 до 40 тысяч рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Евгений Хоружий, председатель ОО «Минское велосипедное общество»:
На данный момент в каждом из районов города делалось понижение бордюров, делалось оборудование таких велосипедных маршрутов скорее, не велосипедных дорожек. К сожалению (не все они закончены, не нанесена разметка, знаки). Но тем не менее в большинстве в каждом районе где-то по километра 3-4 есть. Можно вспомнить улицы Притыцкого, проспект Машерова, еще несколько улиц.

# общество # Велосипед # Евгений Хоружий

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