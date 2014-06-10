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Медали за отвагу и мужество вручили ветеранам Минска в честь 70-летия со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

10 июня 2014 17:56
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Новости Беларуси. Благодарность за вечный подвиг. В честь 70-летия со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков минским ветеранам вручили медали за отвагу и мужество. 24 фронтовика –– это те немногие, кто 10 июня смог придти на праздник и лично получить награду.

Слова благодарности за стойкость и героизм прозвучали от администрации Ленинского района, родственников и учеников 55 средней школы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Бронислав Карпенко, председатель Совета организации ветеранов Ленинского района:
Ветераны, которые у нас есть, пришли сюда. Хотя это примерно одна треть. Остальные прийти не смогли по состоянию здоровья. Поэтому мы будем, кроме того вручения, которое сегодня, в последующие дни, не позже 1-2 июля, постараемся каждого найти на дому и вручить эти медали.

Виталий Щербо, управляющий делам администрации Ленинского района:
Районная ветеранская организация насчитывает более 500 человек. Это ветераны Великой Отечественной войны, узники, блокадники Ленинграда. Но я думаю, что каждый из них у нас не обделен вниманием. Помним всегда, потому что эта память должна быть вечной и об этом знают наши все поколения, от мала до велика.

# общество # Ветеран войны # Фотофакт # Бронислав Карпенко # Виталий Щербо

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