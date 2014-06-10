IX Белорусский международный медиафорум в Минске: 250 журналистов из 20 стран и обширная география тем

Новости Беларуси. Журналистов в эти дни в Минке как никогда много. Белорусская столица стала центром медиа-мира. 10 июня открылся международный форум, который собрал асов слова почти из нескольких десятков стран. Приветствие участникам направил президент Александр Лукашенко.

Нынешняя дискуссионная площадка собрала сотни специалистов. Это медиа-эксперты, политологи, общественные деятели и представители ведущих СМИ.

Минск 10 июня – в эпицентре медиа-мира. 250 журналистов из двух десятков стран мира. В списке гостей даже представители Индии и Вьетнама.

Обширная и география тем. К примеру, Евразийский экономический союз. Новость о его создании около месяца была в топе политических событий. По крайней мере трех стран: России, Беларуси и Казахстана.

Сабит Малдыбаев, заместитель главного редактора газеты «Казахстанская правда» (Казахстан):

Наш президент и все президенты трех государств четко сказали, что экономический союз не будет влиять на политическую составляющую государств.

Большинство людей приветствует союз. В Беларуси очень развита промышленность. Ваша продукция найдет спрос у нас, в Казахстане, потому что продукция у вас качественная.

Узнать все подробности такой интеграции, так сказать, из первых уст была возможность у этого человека. Боян Бркич приехал в Беларусь пообщаться с президентом. Интервью с главой нашего государства покажут в Сербии 11 июня в прайм-тайм. Но впечатлениями журналист делится уже сегодня.

Боян Бркич, первый заместитель главного редактора информационных программ радио-телевидения (Сербия):

Он такой интересный человек. Мне надоело делать интервью с мировыми лидерами, которые все чаще и чаще являются просто бухгалтерами, у которых нет видения своей страны через 3-4 года, 5-10 лет. Президент Лукашенко не является таким лидером.

Медиа-персоны высказывались, какой они видят журналистику. И каким – журналиста. В современных условиях.

Конечно, не обошли украинскую тему. Эксперты отмечают: объективность здесь прежде всего. Чтобы публицистика не переходила в драму.

Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора информационного агентства «ИТАР-ТАСС» (Россия):

Каждый из нас переживает за происходящие на Украине события. И, наверное, вряд ли наша с вами работа может остановить противостояние. Но чтобы это противостояние не усилилось, мы с вами это можем сделать. Я думаю, это наша общая задача.

Софья Дубинская, исполнительный директор альянса руководителей региональных СМИ (Россия):

Беларусь всегда очень дружелюбна. Вот эта распахнутост объединяет нас. Наша миссия в том, чтобы не делать разницы между журналистами, которые находятся в Киеве, Харькове, Одессе, Львове. Они все нормальные люди. Если мы сумеем преодолеть этот барьер вместе, то мы добьемся своего.

Не обошли стороной и экономические темы.

Украинские журналисты отмечают: товарооборот Беларуси с братской страной за год уменьшился лишь на 3%, в то время как Украина неуклонно теряет динамику внешней торговли.

Отмечают зарубежные экономические обозреватели и рост белорусской экономики как таковой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эдуард Нагдалян, главный редактор газеты «Деловой экспресс» (Армения):

Беларусь пошла своим путем. И этот путь оказался, на удивление, эффективным. Европа и мечтать не может о тех показателях, которые сегодня есть в Беларуси. Особенно с учетом того, что Беларусь – это не сырьевая страна, это фантастика.

11 июня в расписании медиа-звезд – встречи со студентами и мастер-классы. Летняя школа журналистики стала уже традицией. Естественно, запланирована и культурная программа. Завершится медиафорум экскурсией в Несвижский замок.