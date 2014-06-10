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Парк молодежных субкультур планируют создать в Минске

10 июня 2014 18:04
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Новости Беларуси. Экстрим-шоу под открытым небом. В Минске планируют создать Парк молодежных субкультур. Несмотря на большое число любителей уличного спорта, специально оборудованных мест в городе пока мало. Так, юные экстремалы осваивают лестницы и перила у Дворца спорта, Академии наук и филармонии.

В каждом районе Минска планируют оборудовать специальные площадки для занятий паркуром и скейтбордингом.

Наращивать бицепсы смогут и любители воркаута. Поупражняться на турниках, брусьях, шведской стенке и других спортивных снарядах все желающие смогут бесплатно и в любое удобное время, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Юрий Чечукевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:
Цель создания парка – это создание площадок, где ребята, которые сегодня занимаются экстремальными видами спорта (трейсеры, воркауты, граффитисты), получили бы площадку, где на законных основаниях, легально могли бы заниматься любимым делом. Мы сегодня вот эти все предложения изучаем совместно с самими представителями молодежных субкультур, чтобы сами ребята определили, какое место им более симпатично, какое место наиболее приемлемо с точки зрения транспортной доступности и в какой форме они видят создание данного парка.

# общество # Государственная политика # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # Юрий Чечукевич

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