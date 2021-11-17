Андрей Савиных: «Мы требуем принятия шагов по открытию коридора для беженцев»

Действия Польши на границе ведут к дестабилизации обстановки и угрожают жизни людей, заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 17 ноября он озвучил журналистам официальное заявление в связи с обостряющимся миграционным кризисом. Парламентарии призывают международные организации и Евросоюз принять скорейшие меры для его решения.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Постоянная комиссия Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам выражает серьезную озабоченность в связи с обострением ситуации на границе Республики Беларусь с Европейским союзом, вызванным миграционным кризисом. Тысячи мигрантов, стремящихся получить убежище в странах Евросоюза, жестко блокируются польскими силовыми ведомствами в стихийном лагере на белорусско-польской границе.

Мы возмущены действиями польской стороны, использующей водометы и слезоточивый газ против безоружных людей, стремящихся к мирной жизни. Эти недопустимые действия, противоречащие международным обязательствам, добровольно взятым на себя странами Европейского союза, ведут к дестабилизации обстановки и угрожают жизни людей. В целях недопущения дальнейшей эскалации напряженности и спасения человеческих жизней мы призываем международные организации и прежде всего органы самого Европейского союза принять безотлагательные меры для решения миграционного кризиса. Мы требуем принятия шагов по открытию коридора для беженцев как действенного инструмента урегулирования возникшей проблемы.

Читайте также:

«У некоторых есть химические ожоги глаз». Юрий Караев рассказал, с чем беженцы обращаются к врачам после водометов

«Если будет возможность, я поеду в Германию, но не хочу возвращаться домой». Поговорили с беженцами на границе

Беженцам в центр привезут маски, поляки строят второй ряд забора. Что изменилось возле пункта пропуска на границе?