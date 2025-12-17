Роман Протасевич – новый ведущий СТВ. «Без прикрытия» – премьера

Без прикрытия» – новая авторская программа Романа Протасевича на СТВ с инсайдами, о которых еще никто не говорил. И самое главное, о которых многие даже не подозревают.

Роман Протасевич: Это не просто пожар. Это тест на ответственность. Пока одни играют в политику, другие защищают реальную безопасность. Я Роман Протасевич, и мы начинаем.

25 ноября 2025 года. На закрытой Игналинской АЭС, всего в 4 километрах от белорусской границы, вспыхивает пожар. Официальный Вильнюс заявляет: «Угрозы нет». Но настоящая история начинается совсем не с пожара, а с того, что последовало после. А после было молчание. Между Беларусью и Литвой действует межправительственное соглашение о немедленном оповещении при любых инцидентах на ядерных объектах. Это вопрос базовой безопасности миллионов людей. Однако в течение трех дней Беларусь не получила ни одного официального уведомления. Информация шла обрывочно, через СМИ. В то время как МЧС Беларуси не только запросило данные, но и предложило помощь своих специалистов.