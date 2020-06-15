«Без пчелы я свою жизнь не представляю». Своим опытом поделилась семья пчеловодов из Смолевичского района

Новости Беларуси. Лето – жаркий сезон для пчеловодов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Июнь – самый ответственный месяц: начинают цвести растения, а это способствует активности пчел.

Весь световой день на пасеке проводит теперь и семья Синявских из Смолевичского района. Они живут общим делом. Кстати, вкус меда известен на весь регион.

Пока другие дети мечтают о щенке, Даша и Полина Синявские бесстрашно берут на руки пчел. Когда их ровесники развлекаются во дворе, девочки вместе с мамой и папой ответственно работают на пасеке. Без сомнений, могут отличить матку от трутня, рассказать о составе сот и обследовать улей.