Прямой эфир

«Без пчелы я свою жизнь не представляю». Своим опытом поделилась семья пчеловодов из Смолевичского района

15 июня 2020 20:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Лето – жаркий сезон для пчеловодов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Июнь – самый ответственный месяц: начинают цвести растения, а это способствует активности пчел.

«Без пчелы я свою жизнь не представляю». Своим опытом поделилась семья пчеловодов из Смолевичского района-1

«Без пчелы я свою жизнь не представляю». Своим опытом поделилась семья пчеловодов из Смолевичского района-3

Весь световой день на пасеке проводит теперь и семья Синявских из Смолевичского района. Они живут общим делом. Кстати, вкус меда известен на весь регион.

«Без пчелы я свою жизнь не представляю». Своим опытом поделилась семья пчеловодов из Смолевичского района-6

Пока другие дети мечтают о щенке, Даша и Полина Синявские бесстрашно берут на руки пчел. Когда их ровесники развлекаются во дворе, девочки вместе с мамой и папой ответственно работают на пасеке. Без сомнений, могут отличить матку от трутня, рассказать о составе сот и обследовать улей.

«Без пчелы я свою жизнь не представляю». Своим опытом поделилась семья пчеловодов из Смолевичского района-9

Подробности смотрите в видеоматериале Вероники Сайко.

# Пчеловодство # общество # Вероника Сайко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Посещения у нас запрещены на всю смену». Как отдыхают дети в летнем лагере «Борок» в 2020 году
15 июня 2020 20:22

«Посещения у нас запрещены на всю смену». Как отдыхают дети в летнем лагере «Борок» в 2020 году

В Минске завершили ремонт трамвайных путей. Что сделали для комфортного передвижения
15 июня 2020 19:23

В Минске завершили ремонт трамвайных путей. Что сделали для комфортного передвижения

Первая половина путепровода на Аэродромной откроется 17 июня. Как проводили испытания его прочности?
15 июня 2020 19:04

Первая половина путепровода на Аэродромной откроется 17 июня. Как проводили испытания его прочности?