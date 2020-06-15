В Минске завершили ремонт трамвайных путей. Что сделали для комфортного передвижения

Новости Беларуси. В Минске завершился ремонт трамвайных путей. Теперь добраться с ветерком до места назначения на трамвае станет еще быстрее, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ремонт проводился в два этапа. Так, на первом этапе в порядок привели пути на участках улиц от площади Змитрока Бядули до Тракторного завода. А на прошлой неделе ремонтники завершили модернизацию путей до конечной остановки «Серебрянка». На участках отделили трамвайные пути от проезжей части, установили ограждения и дорожные борты.