Первая половина путепровода на Аэродромной откроется 17 июня. Как проводили испытания его прочности?

Новости Беларуси. Первую половину путепровода на Аэродромной откроют уже 17 июня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, на этом участке завершили укладку верхнего слоя асфальта, установили барьерные ограждения. Скоро появятся и тротуары. А полностью движение по обновленному путепроводу планируют открыть к 3 июля.

Василий Тибеж, главный инженер ГП «Гордорстрой»:

На второй половине в настоящий момент мы завершаем устройство защитных слоев из бетона, выполним подгрунтовку, работу по устройству двух слоев асфальтобетонных покрытий. После этого нанесем разметку и откроем движение полноценное по всему путепроводу целиком.